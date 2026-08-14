Şort giyen erkek nerede hata yapıyor?

Mustafa YALÇIN

Şortta birkaç santimetre düşündüğünüzden daha fazla şeyi değiştirir. Dizlerin çok altına inen modeller, özellikle kısa boylu erkeklerde bacakları olduğundan daha kısa gösterebilir. Bol bir tişört ve büyük sneaker da eklenince görüntü iyice ağırlaşır.

Diğer uçta ise gereğinden kısa ve dar modeller var. Burada sosyal medyada gördüğünüz “ideal şort boyunu” ezberlemek yerine aynaya bakmak daha güvenilir. Çoğu erkek için dizin biraz üzerinde biten, hareket alanı bırakan ve bacağa yapışmayan bir kesim şehirde en kolay çalışan seçeneklerden biri. Çünkü mesele yalnızca boy değil. Şortun bacağınızla kavga etmemesi gerekiyor.

Akşam plaj şortu olmaz

Her şort aynı işi yapmıyor. Pamuklu modeller günlük kullanımın en kolay seçeneklerinden. Keten ve keten karışımları ise sıcak havalarda daha özenli bir görüntü veriyor. Teknik kumaşlar ve sportif modellerin yeri ise daha çok plaj, spor ve son derece gündelik ortamlar. En sık yapılan hatalardan biri, spor ya da deniz için tasarlanmış bir şortu şehir şortu gibi kullanmak. Üzerine iyi bir gömlek giymek de her zaman durumu kurtarmıyor.

Kargo şortlarda ise cepler önemli. Büyük cepler, fermuarlar ve fazla detay bacak bölgesini ağırlaştırabiliyor. Kargo tercih edilecekse daha sade modelleri seçmek ve üst tarafı mümkün olduğunca temiz tutmak daha iyi sonuç veriyor. İyi bir şort kombininde üst tarafın başrolü çalmasına gerek yok. Kaliteli, iyi oturan bir tişört çoğu zaman yeterli. Beyaz, ekru, lacivert, açık mavi ve gri yaz aylarında işi oldukça kolaylaştırıyor. Biraz daha özen gerektiğinde keten gömlek devreye girebilir. Polo yaka ise tişörtten daha düzenli, gömlekten daha rahat olduğu için şortla iyi çalışan seçeneklerden biri.

Buradaki hata, şortu “şıklaştırmak” uğruna üst tarafı gereğinden fazla resmileştirmek.

Sneaker hâlâ en kolay seçeneklerden biri ancak çok büyük ve ağır modeller, özellikle kısa şortlarla birleştiğinde bütün oranı aşağı çekebilir. Daha sade sneaker'lar, loafer'lar, mokasenler, espadriller ve deri sandaletler şorta farklı karakterler kazandırabilir.

Düz kesimli bir şort, keten gömlek ve loafer sizi plajdan çıkarıp şehir akşamına taşırken; aynı şortun altına terlik giydiğinizde hikâye tamamen değişir.

Bir de çorap meselesi var. Görünmeyen çoraplar daha temiz bir görüntü verirken görünür çoraplar sportif bir stil yaratabilir. Burada sorun çorabın görünmesi değil, kazara görünüyormuş gibi durması.