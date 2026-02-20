Tıbbi atıklar sanat eseri oldu
Deniz Sağdıç’ın ‘Sanat İyileştirir’ sergisi Göztepe Memorial Hastanesi’nde açıldı. Sanat eserlerinde sterilize edilen kan tüpleri, şırıngalar, flakon kapakları, doktor veya çalışanların hastane önlükleri, ilaç gibi çeşitli tıbbi hastane atıkları kullanıldı.
Memorial Sağlık Grubu, hastanelerinde ortaya çıkan medikal ve teknolojik atıkları, ileri dönüşüm sanatçısı Deniz Sağdıç’ın yorumuyla sanat eserlerine dönüştürdü. Eserlerin ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu ‘Sanat İyileştirir’ sergisi sağlık, sanat ve sürdürülebilirlik alanlarını aynı proje kapsamında bir araya getirdi.
Sürdürülebilir sanat alanında özgün yaklaşımıyla dikkat çeken sanatçı Deniz Sağdıç, yaklaşık çeyrek asırlık sanat yolculuğunu insan üretimi atıkları estetik objelere dönüştürmeye adamış isimlerden biri. Sağdıç, sanat eserlerinde sterilize edilen kan tüpleri, şırıngalar, flakon kapakları, doktor veya çalışanların hastane önlükleri, ilaç atıkları gibi çeşitli tıbbi hastane atıklarını kullanıyor. Sağdıç, “Sürdürülebilir sanat alanında çalışan diğer sanatçılar genellikle tek bir spesifik atık türüne odaklanırlar (örneğin klavye atıkları veya zarlar) ancak ben 50’den fazla farklı nesneyle çalışıyorum” diyor.
Sanatla ilişkisi 1999 yılında başlayan Sağdıç, 2010’lu yıllarda tüketim alışkanlıklarının zirveye ulaştığı bir dönemde yönünü bilinçli bir şekilde sürdürülebilir sanat anlayışına çevirdi. Onu bu yola çıkaran düşünceyi ise şu sözlerle özetliyor: “Tüketmek yerine olanı değerlendirmek üzere yola çıktım.”
Sağdıç’ın üretim pratiğini farklı kılan en önemli unsur, tek bir malzeme türüne bağlı kalmaması. Pek çok sanatçı geri dönüşüm sanatında belirli bir materyale yoğunlaşırken, o “insan üretimi her türlü atığı kullanabildiğini” söylüyor. İlaç ambalajlarından tekstil ürünlerine, otomotiv parçalarından plastiklere kadar geniş bir malzeme yelpazesi onun atölyesinde sanatsal forma kavuşuyor. Bu çeşitliliğin 50’den fazla atık türünü kapsadığını vurgulayan sanatçı, “Her türlü nesneyi sanat eserine çevirme durumum var” diyerek yaklaşımını tanımlıyor.
Uluslararası ölçekte de sergiler açan Sağdıç, çalışmalarını yalnızca galerilerde değil, kalabalık kamusal alanlarda da izleyiciyle buluşturmayı tercih ediyor. İstanbul Havalimanı’ndan Singapur, Hong Kong ve New York’a uzanan sergi rotası, sanatçının eserlerini gündelik hayatın akışı içinde görünür kılma isteğini yansıtıyor.
Sanatçının son projelerinden biri ise sağlık sektörüyle kesişiyor. Memorial Sağlık Grubu’yla yapılan işbirliği kapsamında hastanelerde ortaya çıkan atık malzemeler sanat eserlerine dönüştürüldü. Projenin çıkış noktasını anlatan Sağdıç, hastane yönetiminden gelen teklif sonrası 15’ten fazla farklı atık türünü belirlediklerini ve bunları sanatsal üretimde kullanmaya karar verdiklerini ifade ediyor. Çalışmalarda tıbbi atıkların yanı sıra elektronik sistemlerin yoğun kullanıldığı hastanelerde oluşan devre atıkları da eserlerin önemli bileşenlerinden birini oluşturdu.
Duygusal iyileşme alanı
Bu projedeki temel motivasyonu yalnızca geri dönüşüm değil; aynı zamanda duygusal bir iyileşme alanı yaratmak. “Mottomuz ‘sanat iyileştirir” diyen Sadıç, hastanelere gelen insanların çoğu zaman moral olarak düşük olduğunu hatırlatıyor ve sanatla karşılanan bir ortamın ruhsal rahatlama sağlayabileceğine inanıyor. Bu kapsamda hazırlanan eserler yalnızca geçici sergilerle sınırlı değil. Koleksiyonun bir bölümü hastanelerin kalıcı koleksiyonuna dahil edildi. Ziyaretçiler eserleri Mart ayına kadar Maltepe Memorial Hastanesi’nde görebilecek, ardından koleksiyon Şişli ve Ataşehir’deki hastanelerde izleyiciyle buluşmayı sürdürecek.
SANATIN 'ARTI'SI
“Yan Yana” sergisinin kitabı satışa çıktı
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin süreli sergisi “Yan Yana”, sanat dünyasından iki önemli çiftin, Melahat ve Eşref Üren ile Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eserlerini bir araya getiriyor. Serginin İş Sanat koordinasyonunda hazırlanan kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle satışa sunuldu.
Müzenin iki katına yayılan serginin kitabı iki cilt olarak tasarlandı: Kitapları, Üren seçkisinin küratörlüğünü yapan Dr. Öğr. Üyesi Ali Kayaalp ve Eyüboğlu seçkisinin küratörlüğünü üstlenen Ömer Faruk Şerifoğlu yayına hazırladı. Çiftlerin sanat yolculuğuna dair kapsamlı birer incelemeyle açılan kitaplarda eser görsellerine, arşiv fotoğrafları, mektuplar, karikatürler, şiirler, eskizler ve belgeler eşlik ediyor. Kitabın tasarımını, serginin de tasarımcısı Timuçin Unan yaptı. Kitaptaki eserlerin fotoğraflarını ise Hadiye Cangökçe ve Tolga İldun çekti. Sergi kitabına Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın kitabevleri ile internet sitesinden, RHM Dükkan’dan ve seçkin kitapçılardan ulaşılabiliyor. Sergisi, 10 Temmuz'a kadar Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde devam edecek.
İstanbul’da Bollywood rüzgarı
Zorlu PSM, Mart ayında sahnesini Bollywood’un büyüleyici dünyasına açıyor. Hindistan’ın efsanevi müzik ve dans geleneğini çağdaş bir sahne diliyle buluşturan Taj Express, 6-7 Mart tarihlerinde Turkcell Sahnesi’nde izleyiciyle buluşuyor. Genç besteci Shankar’ın idolünün izinden giderek kendi müzikal yolculuğunu keşfetmesini anlatan bu yüksek enerjili yapım, Bollywood’un perde arkasındaki yaratıcı dünyayı tüm renkleriyle sahneye taşıyor. Mekanda ayrıca 14 Mart’ta Türk pop müziğinin öncü isimlerinden Kenan Doğulu, 16 Mart akşamı Fazıl Say, soprano Görkem Ezgi Yıldırım ve caz davulunun uluslararası temsilcilerinden Ferit Odman sahne alacak.