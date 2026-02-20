Tıbbi atıklar sanat eseri oldu

Memorial Sağlık Grubu, hastanelerinde ortaya çıkan medikal ve tekno­lojik atıkları, ileri dönüşüm sanat­çısı Deniz Sağdıç’ın yorumuyla sa­nat eserlerine dönüştürdü. Eser­lerin ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu ‘Sanat İyileştirir’ sergi­si sağlık, sanat ve sürdürülebilirlik alanlarını aynı proje kapsamında bir araya getirdi.

Sürdürülebilir sanat alanın­da özgün yaklaşımıyla dikkat çe­ken sanatçı Deniz Sağdıç, yaklaşık çeyrek asırlık sanat yolculuğunu insan üretimi atıkları estetik ob­jelere dönüştürmeye adamış isim­lerden biri. Sağdıç, sanat eserle­rinde sterilize edilen kan tüpleri, şırıngalar, flakon kapakları, doktor veya çalışanların hastane önlükle­ri, ilaç atıkları gibi çeşitli tıbbi has­tane atıklarını kullanıyor. Sağdıç, “Sürdürülebilir sanat alanında ça­lışan diğer sanatçılar genellikle tek bir spesifik atık türüne odakla­nırlar (örneğin klavye atıkları ve­ya zarlar) ancak ben 50’den fazla farklı nesneyle çalışıyorum” diyor.

Sanatla ilişkisi 1999 yılında baş­layan Sağdıç, 2010’lu yıllarda tüke­tim alışkanlıklarının zirveye ulaş­tığı bir dönemde yönünü bilinçli bir şekilde sürdürülebilir sanat an­layışına çevirdi. Onu bu yola çıka­ran düşünceyi ise şu sözlerle özet­liyor: “Tüketmek yerine olanı de­ğerlendirmek üzere yola çıktım.”

Sağdıç’ın üretim pratiğini farklı kılan en önemli unsur, tek bir mal­zeme türüne bağlı kalmaması. Pek çok sanatçı geri dönüşüm sanatın­da belirli bir materyale yoğunla­şırken, o “insan üretimi her türlü atığı kullanabildiğini” söylüyor. İlaç ambalajlarından tekstil ürün­lerine, otomotiv parçalarından plastiklere kadar geniş bir malze­me yelpazesi onun atölyesinde sa­natsal forma kavuşuyor. Bu çeşitli­liğin 50’den fazla atık türünü kap­sadığını vurgulayan sanatçı, “Her türlü nesneyi sanat eserine çevir­me durumum var” diyerek yakla­şımını tanımlıyor.

Uluslararası ölçekte de sergiler açan Sağdıç, çalışmalarını yalnız­ca galerilerde değil, kalabalık ka­musal alanlarda da izleyiciyle bu­luşturmayı tercih ediyor. İstanbul Havalimanı’ndan Singapur, Hong Kong ve New York’a uzanan sergi rotası, sanatçının eserlerini gün­delik hayatın akışı içinde görünür kılma isteğini yansıtıyor.

Sanatçının son projelerinden biri ise sağlık sektörüyle kesişi­yor. Memorial Sağlık Grubu’y­la yapılan işbirliği kapsamında hastanelerde ortaya çıkan atık malzemeler sanat eserlerine dö­nüştürüldü. Projenin çıkış nok­tasını anlatan Sağdıç, hastane yönetiminden gelen teklif sonra­sı 15’ten fazla farklı atık türünü belirlediklerini ve bunları sanat­sal üretimde kullanmaya karar verdiklerini ifade ediyor. Çalış­malarda tıbbi atıkların yanı sı­ra elektronik sistemlerin yoğun kullanıldığı hastanelerde oluşan devre atıkları da eserlerin önemli bileşenlerinden birini oluşturdu.

Duygusal iyileşme alanı

Bu projedeki temel motivasyonu yalnızca geri dönüşüm değil; aynı zamanda duygusal bir iyileşme alanı yaratmak. “Mottomuz ‘sanat iyileştirir” diyen Sadıç, hastanelere gelen insanların çoğu zaman moral olarak düşük olduğunu hatırlatıyor ve sanatla karşılanan bir ortamın ruhsal rahatlama sağlayabileceğine inanıyor. Bu kapsamda hazırlanan eserler yalnızca geçici sergilerle sınırlı değil. Koleksiyonun bir bölümü hastanelerin kalıcı koleksiyonuna dahil edildi. Ziyaretçiler eserleri Mart ayına kadar Maltepe Memorial Hastanesi’nde görebilecek, ardından koleksiyon Şişli ve Ataşehir’deki hastanelerde izleyiciyle buluşmayı sürdürecek.

SANATIN 'ARTI'SI

“Yan Yana” sergisinin kitabı satışa çıktı

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin süreli sergisi “Yan Yana”, sanat dünyasından iki önemli çiftin, Melahat ve Eşref Üren ile Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eserlerini bir araya getiriyor. Serginin İş Sanat koordinasyonunda hazırlanan kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle satışa sunuldu.

Müzenin iki katına yayılan serginin kitabı iki cilt olarak tasarlandı: Kitapları, Üren seçkisinin küratörlüğünü yapan Dr. Öğr. Üyesi Ali Kayaalp ve Eyüboğlu seçkisinin küratörlüğünü üstlenen Ömer Faruk Şerifoğlu yayına hazırladı. Çiftlerin sanat yolculuğuna dair kapsamlı birer incelemeyle açılan kitaplarda eser görsellerine, arşiv fotoğrafları, mektuplar, karikatürler, şiirler, eskizler ve belgeler eşlik ediyor. Kitabın tasarımını, serginin de tasarımcısı Timuçin Unan yaptı. Kitaptaki eserlerin fotoğraflarını ise Hadiye Cangökçe ve Tolga İldun çekti. Sergi kitabına Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın kitabevleri ile internet sitesinden, RHM Dükkan’dan ve seçkin kitapçılardan ulaşılabiliyor. Sergisi, 10 Temmuz'a kadar Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde devam edecek.

İstanbul’da Bollywood rüzgarı

Zorlu PSM, Mart ayında sahnesini Bollywood’un büyüleyici dünyasına açıyor. Hindistan’ın efsanevi müzik ve dans geleneğini çağdaş bir sahne diliyle buluşturan Taj Express, 6-7 Mart tarihlerinde Turkcell Sahnesi’nde izleyiciyle buluşuyor. Genç besteci Shankar’ın idolünün izinden giderek kendi müzikal yolculuğunu keşfetmesini anlatan bu yüksek enerjili yapım, Bollywood’un perde arkasındaki yaratıcı dünyayı tüm renkleriyle sahneye taşıyor. Mekanda ayrıca 14 Mart’ta Türk pop müziğinin öncü isimlerinden Kenan Doğulu, 16 Mart akşamı Fazıl Say, soprano Görkem Ezgi Yıldırım ve caz davulunun uluslararası temsilcilerinden Ferit Odman sahne alacak.