Tokyo’ya sadece yemek yemek için gidilir mi?

Japonya, gıda tüketiminde dünyanın en dışa bağımlı ül­kesi. Yıllık 9,5 trilyon yen (68 milyar dolar) seviyesine ulaşan gıda ürünü ithalatıyla küresel gı­da endüstrisinin en güçlü oyun ku­rucularından biri. JFEX Summer 2026 ticari bağları güçlendirme­nin yanı sıra küresel tedarik zinci­rinin ve yeni nesil restoran mühen­disliğinin şifrelerini de tüm dünya­ya gösterdi.

İşlenmiş gıda dendiğinde akla gelen "endüstriyel" algı tamamen yıkılmış durumda. Bu seneki JFEX Food, "premium instant" yani “ni­telikli hazır gıda” akımının zirve­siydi. Özellikle dondurulmuş ve ısıl işlemle sterilize edilmiş paketleme teknolojilerinde ulaşılan nokta bü­yüleyiciydi.

Şef elinden çıkmış gibi duran soslar, deniz mahsullü hazır baz­lar ve lokal çorbalar, çözüldüğü ya da ısıtıldığı anda ilk günkü tazeliği­ni, dokusunu ve en önemlisi koku/ aroma profilini birebir koruyordu. Restoran mutfaklarında ön hazır­lık sürelerini sıfıra indirebilecek inanılmaz bir Ar-Ge var.

Japonya’nın yaşlanan nüfusu ve sağlıklı yaşam kültürü, işlen­miş gıdayı tamamen fonksiyonel bir boyuta taşımış. Bağışıklığı des­tekleyen, sindirimi kolaylaştıran, fermente bileşenlerle zenginleşti­rilmiş hazır gıdalar ve içecekler her yerdeydi. Katkı maddelerini azal­tıp geleneksel fermente teknikle­ri modern paketlemeyle birleşti­ren temiz içerikli ürün çeşitliliği, menülerinde sağlık ve izlenebilir­lik arayan modern restoranlar için tam bir hazineydi.

Moldovya şarapları fuardaydı, milli bir katılım olduğu belli, çok şık ve fuarın en dinamik standıydı diyebilirim. Japonlar şarabı sevi­yor ve çok tüketiyor. 15 milyar do­ların üzerinde bir pazar var. 250 üzerinde şarap ithalatçısı ve dün­yanın her yerinden şarap alıyor ve dağıtıyor. Fransız, İtalyan, Ka­liforniya ve Avusturalya şarapları tüm menülerde var. Ben Türk şa­rabına rastlamadım, sadece önün­den geçtiğim bir Türk lokantası­nın önündeki sepette gördüm. İyi bir strateji ve iletişim kampanyası ile Türk şaraplarının Japon paza­rına girişi mümkün diye düşünü­yorum. Bu ancak şarap üreticile­rimize verilecek devlet desteği ile olabilir. Bir memleket meselesi ha­line getirebilsek şarap ihracatını, hem memleketin çiftçisini güçlen­direceğiz, hem de en katma değerli ürünü ihraç etmiş olacağız. Yüzde 100 Türk malı. Biliyorsunuz Ka­padokya’yı görmeyen Japon nere­deyse kalmadı. Kapadokya şarap­ları ihracat kapısını açmada bir fır­sat yaratır diye düşünüyorum.

Güney Kore standında künefe

Food stantlarında Güney Kore kadayıftan künefe benzeri bir tatlı yapıyordu. Dünyada coğrafi işaretli Antakya Künefesi ile karşılaştırınca beni bayağı güldürdü. Ama iyi niyetli bu girişimci ruhu destekliyorum, Kore kadayıfını dünyaya tanıtırlar, atamayana atarlar. Peynir olarak mozzarella rende kullanılıyordu bu küreselliğe şapka çıkarılır.

Tokyo’ya sadece yemek yemek için gidilir mi? Evet, tam bir gastronomi şehri. Rahat olun, kötü bir şey yok. Tavsiyelere çok takılmayın kadere bırakın, çok iyiler. Tokyo'da, 160 binin üzerinde yeme içme noktası var (İstanbul 20 bin civarı). Aynı zamanda dünyada en çok Michelin yıldızlı restorana ev sahipliği yapan şehirlerden biri. Rekabet çok fazla, arayıp bulmak ayrı bir konu. Mesela pankek için önerilen mekan 5. katta, kapıda tabela yok, içeri girdiğinizde tüm masalar dolu. Sürprizlerle dolu Tokyo’da dışarıda sigara içmek yasak, iklim nedeniyle de kafe ve restoranların dışarıda masa sandalyesi yok. Bu benim yürüme ve şehri izleme matematiğimi bozdu. Küçük yerel meyhanelerde ve barlarda sigara içilebiliyor. Nisan 2020'de yürürlüğe giren yasaya göre; 100 metrekareden küçük ve sermayesi 50 milyon yenin altında olan mevcut tüm izakaya ve restoranlar, "sigara içilebilir işletme" statüsünü seçmiş. Restoran sektörünün "müşteri kaybederiz" yönündeki yoğun lobisi ve itirazı Japonya'daki restoranların yaklaşık yüzde 50'si yasal olarak sigara yasağından muaf kalmış.

Tokyo’nun en meşhur gece hayatı sokaklarından biri olan Golden Gai, Shinjuku’da zamanın durduğu hissini veren tarihi bir bölge. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki karaborsa döneminden kalma bu bölge, yan yana dizilmiş altı dar sokakta 200’den fazla mini izakaya ve bara ev sahipliği yapıyor. Genellikle 8 -10 kişinin sığabileceği kadar küçük mekanlarda barmen/işletmeci tezgah arkasında duruyor ve hem servisi yapıyor hem de sohbet ediyor.

Her mekanın kendine ait bir teması var. Sadece 1980’lerin punk müziklerini çalan, sadece korku filmi konsepti olan veya duvarları tamamen eski kitaplarla kaplı izakayalar bulabilirsiniz. Vizesiz Japonya, Türk Hava Yolları’nın 3x23 kilo bagaj hakkı ile herkesin aklını başından almaya devam ediyor. Üstelik yıl sonuna kadar Tax Free alışveriş yapılan noktada alınıyor. Instagram alışveriş önerileri ile dolu. Kozmetik ve elektronik başta olmak üzere alışveriş için giden çok. Pandemi sonrası on katına çıkan turist sayısına mükemmel karşılık veren yeme içme, güvenlik, kolaylık ve en önemlisi nezaketi ile Japonya’dan öğrenilecek çok şey var.