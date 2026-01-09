Yolunacak kaz bulundu: Futbol seyircisi
FIFA, kulüpler, NBA, diğer ligler, TV kanalları… Profesyonel sporun bu paydaşları son dönemde seyirciyi adeta bir bankamatik gibi görmeye başladı. Her sezon pahalanan maç biletleri, bilumum kanal abonelikleri, cüzdan delen forma fiyatları derken seyirci tam anlamıyla bir yolunacak kaza dönüştü…
Belki fark etmişsinizdir. Futbol ve genel olarak spor karşılaşmalarını izlemek pahalı bir uğraş haline geldi. Hele üst düzey bir maça gitmek istiyorsanız kesenin ağzını açmanız lazım. Mesela Dünya Kupası’yla başlayalım. 2026 Dünya Kupası bu yıl haziran ve temmuz aylarında ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek.
Kupaların kupası söz konusu olunca, üstelik 48 ülke takımı katılınca tüm dünyadan yüz binlerce futbolseverin bu üç ülkeye akın etmesini beklersiniz değil mi? Ama bu o kadar kolay değil. Çünkü bu sefer Dünya Kupası’nın biletleri biraz tuzlu. Kupa’nın bir nevi organizatörü diyebileceğimiz FIFA geçen aralık ayındaki kura çekiminden sonra biletlerin önemli bir bölümünü daha çevrimiçi satışa çıkardı. Bir de ne görelim? Üç açılış maçının her birinin bilet fiyatı 1728 dolar, sıradan grup maçlarındaki fiyatlar 265-500-700 dolar. Final maçını hiç sormayın. Orada fiyat 8680 dolara kadar çıkıyor. Bunlar dört yıl önce Katar’daki turnuvanın bilet fiyatlarının birkaç kat üzerinde.
Halbuki sekiz yıl önce adaylık dosyasında bilet fiyatlarının makul tutulacağı duyurulmuştu. Grup maçlarında bilet fiyatları 155-335-445 dolar olacaktı. Ayrıca, farklı gelir gruplarına hitap edecek 21 dolarlık dördüncü kategori biletlerden söz ediliyordu. Ama bu dördüncü kategori biletleri arayın ki bulasınız. ABD’deki devasa statların en üst katlarında köşelere sıkıştırılmış birkaç yüz göstermelik koltuktan ibaret belli ki…
50 bin dolarlık VIP bilet
Bu bahsettiğimiz yüksek fiyatları FIFA’nın sitesine erişip talep formu dolduranlar içindi. Bir de ikinci el piyasası var ki mesela Portekiz ve Arjantin’in grup maçlarına biletler dört-beş katı fiyat satıldı sonraki birkaç gün. Geçen hafta kontrol ettiğimde 600-700 dolar gibi bir parça daha makul rakamlara indiğini gördüm. Final maçı için 30-40-50 bin dolarlık bedelle satılan VIP biletler var.
Sorun sadece biletlerle bitse yine iyi. Başta ABD’dekiler olmak üzere ev sahibi şehirlerde kupa dönemi boyunca otel fiyatları da uçmuş durumda. ABD’de ve Meksika’daki otel fiyatları dört katına çıktı. Başkent Meksiko’da oda fiyatı yüzde 2300 artan otel bile var. Bu fiyatlar özellikle Avrupalı futbolseverler için fazlasıyla caydırıcı gözüküyor. Kura çekiminden birkaç gün sonra Fransız kanallarından birinde iki taraftarın yakınmasına şahit oldum. Normalde tüm kupa boyunca milli takımlarını izleyen iki Fransız futbolsever seyahatlerini bu kez iki haftayla sınırlamak zorunda kalacaklarını anlatıyordu. Maç biletleri, konaklama, ulaşım ve yeme-içme deyince iki Avrupalı futbolsevere bunun maliyeti 15 bin doları bulabilir. Bunu göze alacak kaç kişi çıkabilir ki?
Liglerde durum farklı değil
Dünya Kupası böyle de kulüp futbolu farklı mı? Avrupa’da futbolun bir endüstriye dönüşmesiyle son 30 yılda stadyumlar yenilendi, daha konforlu hale geldi. Böyle olunca bilet fiyatları da hızla arttı. Ve artmaya da devam ediyor. Football Benchmark’ın araştırmasına göre Avrupa’nın en zengin 20 kulübü istikrarlı şekilde biletlere zam yapıyor. Araştırmaya göre zam oranı 2024’te ortalama yüzde 5,7’ydi, 2025’teyse yüzde 2,4 oldu. Bunlar normal biletlerin fiyatına yapılan zam oranları. Bir de sayıları giderek artan VIP koltuklar ve localar var ki tam anlamıyla dudak uçuklatıyor. İspanya’dan bir örnek verelim: Real Madrid’in yenilenen stadındaki Süper VIP koltukların her birinin fiyatı 210 bin Euro!
Tabii bu endüstriyel futbolun Avrupa’daki bir numaralı laboratuvarına yani İngiltere Premier League’e bakmadan geçmeyelim. 1992’de PL kurulduğunda ortalama bilet fiyatı 13.5 sterlindi. Bu sezonsa ortalama bilet fiyatı 90 sterlin. 34 sezonda neredeyse yedi katına çıkmış bilet fiyatları. Sadık seyirciyi korumak için PL’deki kulüple stadyumun önemli bir bölümünü sayıda kombinelere yani sezonluk bilete ayırıyor. Ancak, bu bölümler için de her sezon yüzde 3 ila 5’lik zamlar söz konusu. The Athletic’in araştırmasına göre bu sezon Liverpool ve Manchester City’nin aralarında bulunduğu yedi kulüp kombine fiyatlarını dondurdu. Arsenal gibi diğer kulüpler ise zamlı tarifeye geçti. İngiltere’de son derece aktif Futbol Taraftarları Derneği (FSA) zam yapılmaması talebini yinelese de bunu her takım dikkate almadı.
Üstüne üstlük, kombine sahiplerini bezdirecek birtakım önlemler söz konusu. Belli sayıda maça gelmeyenlerin yenileme hakkı ellerinden alınıyor, emekliler ve gençler için tanınmış indirimler iptal ediliyor. Çünkü birçok kulüp tek maçlık biletleri futbol turistlerine çok daha pahalıya satabildiğini fark etmiş durumda. Bu sebeple zaman zaman kombine koltukların yerleri kaydırılıyor, 1500-2000 sterline satılan VIP koltuklara yer açılıyor. Stadyumda genişletme çalışması yapılırsa yeni kombine sayısı sınırlı tutuluyor.
Türkİye’de zamlar bir başka
Türkiye Süper Ligi’nde, en azından büyük takımlar için farklı bir durum söz konusu değil. Futbolsevere Türkiye’de de yolunacak kaz gibi bakılıyor. Bir kıyaslama yapabilmek için İstanbul’un üç büyük takımının 2023 ve 2025’teki kombine fiyatlarına baktım. Resmi rakamlara göre bu iki yılın arasında Türkiye’de birikimli enflasyonun yaklaşık yüzde 100 olduğunu hatırlatalım. Buna karşılık Galatasaray’da 2023’te en ucuz kombine 6000 TL’yken 2025’te 24.000 TL olmuş. Tamı tamına yüzde 300’lük bir artış. Beşiktaş’taysa en düşük fiyatlı kombineler iki yılda 5500 TL’den 19.000 TL’ye yükselmiş. Yani yüzde 245 artış. Keza Fenerbahçe’de 6500 TL’lik en ucuz kombinelerin fiyatı iki yılda 20.500 TL’ye çıkmış. Bu da yüzde 233’lük artış anlamına geliyor. Belli ki üç büyükler enflasyon oranını hiç dikkate almamış.