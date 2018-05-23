10 ABD'liden 4'ünün 400 dolarlık birikimi yok

23 Mayıs 2018

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılan bir araştırma, ülkede her 10 yetişkinden 4'ünün acil durumlarda gerekli 400 doları bulmak için borç almak zorunda olduğunu ortaya koydu.

Fed'in yıllk "Hanehalkı Ekonomisi" araştırmasına göre, ABD ekonomisindeki yükselişe rağmen ankete katılan 10 kişiden 4'ü 400 dolarlık birikimleri olmadığını ve acil bir durumda borç almak ya da kredi kartı kullanmak zorunda kalacaklarını söyledi.

Beş yetişkinden ikisi de beslenme, sağlık ve barınma gibi temel ihtiyaçları karşılayamadığını belirtti.

100 bin dolar altı gelire sahip küçük işletmelerin yaklaşık yüzde 74'ünün de faturaları ödemekte zorlandığı kaydedildi.

Buna karşın, 8 bin küçük işletme ve 12 bin haneyi kapsayan Fed raporunda, ekonomik koşulların giderek iyileştiği ve geleceğe yönelik iyimserliğin güçlü olduğu belirtildi.

ABD'lilerin büyük bölümü, temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor