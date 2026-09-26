111,7 milyon sterlinlik büyük ikramiye tek kişiye çıktı

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Avrupa'nın büyük piyango organizasyonlarından EuroMillions'ın son çekilişi, İngiltere'de bir kişiyi daha milyonerlere katarken diğer beş katılımcıya da yüksek tutarlı ödüller kazandırdı.

Kimliği henüz açıklanmayan büyük ikramiye sahibinin biletindeki numaralar belli olurken, İngiltere'nin 2026 yılındaki önceki büyük ikramiye kazançları da yeniden gündeme geldi.

25 Eylül Cuma akşamı gerçekleştirilen çekilişte büyük ikramiyeyi kazandıran beş ana numara 11, 12, 15, 38 ve 49 oldu. İki şans yıldızı ise 10 ve 12 olarak belirlendi.