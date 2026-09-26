111,7 milyon sterlinlik büyük ikramiye tek kişiye çıktı
İngiltere'de EuroMillions piyangosunun 25 Eylül 2026 Cuma günü düzenlenen çekilişinde 111 milyon 709 bin sterlinlik büyük ikramiye tek bir bilete isabet etti. Beş ana numarayı ve iki şans yıldızını doğru tahmin eden talihli, ülkede bu yıl büyük ikramiyeyi kazanan üçüncü kişi oldu.
Avrupa'nın büyük piyango organizasyonlarından EuroMillions'ın son çekilişi, İngiltere'de bir kişiyi daha milyonerlere katarken diğer beş katılımcıya da yüksek tutarlı ödüller kazandırdı.
Kimliği henüz açıklanmayan büyük ikramiye sahibinin biletindeki numaralar belli olurken, İngiltere'nin 2026 yılındaki önceki büyük ikramiye kazançları da yeniden gündeme geldi.
25 Eylül Cuma akşamı gerçekleştirilen çekilişte büyük ikramiyeyi kazandıran beş ana numara 11, 12, 15, 38 ve 49 oldu. İki şans yıldızı ise 10 ve 12 olarak belirlendi.