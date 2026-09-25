Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump ve İsrail açıklaması: Türkiye-ABD ilişkilerini üçüncü bir ülke üzerinden tarif etmiyorum

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Newsweek dergisinin Türkiye-ABD ilişkileri ve Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Donald Trump ile son görüşmelerinde İran, Gazze, bölgesel güvenlik ve ikili ilişkileri ele aldıklarını açıklayan Erdoğan, İsrail'in Türkiye'yi tehdit olarak nitelendiren söylemlerine de karşılık verdi.

Newsweek, Erdoğan'a Trump'ın kendisinden sık sık övgüyle söz etmesini ve Türkiye'nin İran çatışmasına müdahil olmamasını takdir etmesini hatırlattı.

Dergi, iki lider arasındaki ilişkinin Türkiye-ABD ilişkilerini geliştirmek açısından hangi fırsatları sunabileceğini ve Washington'ın İran'ın ticaret ortaklarına yönelik olası yaptırımlarının mevcut tabloyu değiştirip değiştirmeyeceğini sordu.

Trump ile doğrudan ve açık konuşabildiği bir ilişkisi bulunduğunu belirten Erdoğan, bunun hem Türkiye-ABD ilişkileri hem de bölgesel gelişmeler açısından önemli bir imkân olduğunu ifade etti.

Erdoğan, liderler arasında açık iletişim bulunmasının görüş ayrılıklarının yönetilmesini ve ortak çözümler geliştirilmesini kolaylaştırdığını söyledi.

İran'a yönelik olası ABD yaptırımları

Türkiye ile ABD arasında uzun yıllara dayanan ve çok boyutlu müttefiklik ilişkileri bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, savunma sanayii, ticaret ve bölgesel güvenlik alanlarında iş birliğinin geliştirilme potansiyeline dikkat çekti.

İran ile ABD arasındaki mevcut duruma ilişkin Trump'la samimi bir diyalog yürüttüklerini belirten Erdoğan, olası gelişmeleri gerektiğinde doğrudan görüşebileceklerini ifade etti.

Türkiye'nin egemen bir devlet olarak komşularıyla ilişkilerini, müttefiklik yükümlülüklerini, bölgesel sorumluluklarını ve millî menfaatlerini gözeterek hareket edeceğini söyledi.

İsrail'in ABD üzerindeki etkisi

Newsweek, Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yakın ilişkisini hatırlatarak bazı İsrailli yetkililerin Türkiye'yi İran'ın ardından yeni bir tehdit olarak nitelendirmesini gündeme getirdi.

İsrail'in ABD yönetimi üzerindeki etkisinden endişe duyup duymadığı sorulan Erdoğan, Türkiye'nin Washington ile ilişkilerini başka ülkeler üzerinden değerlendirmediğini belirtti.

Erdoğan, ABD'deki muhataplarının doğrudan Amerikan yönetimi olduğunu ve Trump'la görüşmeleri gereken konuları kendisiyle ele aldıklarını ifade etti.

İsrail ile Türkiye arasındaki gerilim

İsrail yönetimiyle birçok konuda ciddi görüş ayrılıkları bulunduğunu belirten Erdoğan, İsrail'de Türkiye'yi yeni bir tehdit kaynağı olarak sunan söylemlerin arttığını söyledi.

Bu söylemlerin İsrail'deki iç siyasi süreçler ve seçim atmosferiyle bağlantılı olduğunu değerlendirdiklerini aktardı.

Türkiye'nin İsrail halkıyla veya başka herhangi bir toplumla husumeti bulunmadığını vurgulayan Erdoğan, itirazlarının uluslararası hukuka aykırı gördükleri politikalara ve bölgede istikrarsızlığı artıran adımlara yönelik olduğunu ifade etti.

Türkiye ile İsrail arasında askerî çatışma ihtimali

Newsweek, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını ve Yunanistan ile yaptığı savunma anlaşmasını hatırlatarak Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimin askerî çatışmaya dönüşme ihtimalini sordu.

Böyle bir gelişmenin NATO açısından ne anlama geleceği de Erdoğan'a yöneltilen sorular arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dış politikasını kaçınılmaz savaş senaryoları üzerine kurmadığını belirterek Suriye konusundaki yaklaşımlarının net olduğunu ifade etti.