10 bin Euro’da makas 47 bin TL’yi aştı: Banka ekranlarında büyük fark

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Dolar ve Euro’daki hareketlilik sürerken bankaların müşterilere sunduğu alış ve satış kurları arasındaki fark da yakından izleniyor. 25 Eylül sabahı bazı banka ekranlarında Euro makası 4,76 TL’ye, dolar makası ise 4,19 TL’ye kadar çıktı.

10 bin Euro’da fark 47 bin 660 TL

Kamuya açık kur ekranlarında sabah saatlerinde görülen en geniş makaslardan birinde Euro alış fiyatı 53,1630 TL, satış fiyatı ise 57,9290 TL seviyesinde bulunuyor. Böylece bir Euro’daki alış-satış farkı 4,7660 TL’ye ulaşıyor.

Bu fiyatlar üzerinden 10 bin Euro almak isteyen bir kişinin teorik maliyeti 579 bin 290 TL oluyor. Aynı miktardaki Euro’nun aynı fiyat seviyelerinde bankaya geri satılması halinde elde edilecek tutar ise 531 bin 630 TL’de kalıyor.

İki işlem arasındaki teorik fark 47 bin 660 TL’yi buluyor. Hesaplamaya varsa işlem komisyonları veya müşteriye özel farklı fiyatlamalar dahil edilmiyor.

Dolarda al-sat farkı 41 bin 910 TL

Benzer tablo dolarda da görülüyor. Sabah saatlerinde bazı kamuya açık banka kurlarında dolar alış fiyatı 46,7510 TL seviyesinde bulunurken satış fiyatı 50,9420 TL’ye kadar çıkıyor.

Bu durumda dolar başına makas 4,1910 TL oluyor. 10 bin doların söz konusu satış fiyatından alınması 509 bin 420 TL’ye mal olurken, aynı miktarın alış fiyatından bankaya satılması halinde 467 bin 510 TL elde ediliyor.

Teorik al-sat farkı böylece 41 bin 910 TL’ye ulaşıyor.

Bankadan bankaya fark büyük

Döviz makası bütün bankalarda aynı değil. Aynı sabah kamuya açık fiyatlarda bazı kuruluşlarda dolar ve Euro için bir liranın altında alış-satış farkları görülürken, bazı kur ekranlarında fark dört lirayı aşıyor.

Bu nedenle yalnızca “dolar kaç TL?” veya “Euro kaç TL?” sorusu işlem maliyetini görmek için yeterli olmuyor. Döviz almak isteyenler açısından satış kuru, ellerindeki dövizi TL’ye çevirmek isteyenler açısından ise alış kuru belirleyici oluyor.

Bankaların fiyatları işlem kanalı, piyasa koşulları, likidite, günün saati ve müşteriye sunulan özel fiyatlamalara göre değişebiliyor. Özellikle piyasanın daha sığ olduğu saatlerde makasların genişlemesi mümkün.

Resmî kur ile banka kuru aynı değil

Merkez Bankası'nın 24 Eylül için açıkladığı gösterge niteliğindeki kurlarda dolar alış 48,7671 TL, satış 48,8549 TL; Euro alış 55,4945 TL, satış ise 55,5945 TL seviyesinde bulunuyordu.

Buna göre gösterge kurunda dolar alış-satış farkı yaklaşık 9 kuruş, Euro'da ise 10 kuruş düzeyindeydi. Bankaların müşterilerine sunduğu gerçek işlem fiyatlarında ise çok daha geniş makaslar görülebiliyor.

Merkez Bankası tarafından açıklanan kurlar gösterge niteliği taşıyor ve bankaların müşterileriyle yapacağı işlemlerde hangi kuru kullanacağını belirlemiyor. Bu nedenle döviz işlemi yapacakların yalnızca piyasa kuruna değil, kendi işlem ekranlarındaki alış ve satış fiyatlarına birlikte bakması gerekiyor.