Döviz hesaplarına 3 milyar dolar eklendi: Asıl hareket şirketlerden geldi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

TCMB’nin haftalık verileri, döviz birikimindeki artışın hanehalkından çok şirketlerde yoğunlaştığını gösterdi. Aynı hafta yabancı yatırımcının hisse ve tahvilde yeniden satışa dönmesi, para hareketlerinde çift yönlü bir tablo oluşturdu.

Döviz artışının yüzde 88’i şirketlerden

18 Eylül ile biten haftada yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 3 milyar 30 milyon dolar arttı.

Artışın 2 milyar 668 milyon doları tüzel kişilerin hesaplarından gelirken, gerçek kişilerin döviz mevduatındaki artış 362 milyon dolarda kaldı.

Böylece haftalık döviz mevduatı artışının yaklaşık yüzde 88’ini şirket hesapları oluşturdu. Bir önceki hafta parite etkisinden arındırılmış artış 1 milyar 802 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu tablo, döviz hesaplarındaki haftalık artışın hızlandığını ancak hareketin ağırlıklı olarak bireysel tasarruf sahiplerinden değil şirketlerden kaynaklandığını gösteriyor.

Döviz mevduatı TL’den daha hızlı büyüdü

Aynı hafta yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatının TL karşılığı yüzde 1,57 artarken, Türk lirası mevduatındaki artış yüzde 1,09 seviyesinde kaldı.

Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı yaklaşık 230,8 milyar dolara ulaşırken, döviz hesaplarının Türk lirası karşılığı 11,2 trilyon TL seviyesine çıktı.

TL mevduatı ise 18,51 trilyon TL düzeyine yükseldi.

Haftalık veriler tek başına kalıcı bir dolarizasyon eğilimine işaret etmese de döviz hesaplarının TL mevduatından daha hızlı büyümesi, önümüzdeki haftalarda yakından izlenecek göstergelerden biri olacak.

Yabancı yatırımcı satışa döndü

Döviz mevduatındaki artışın yaşandığı haftada yabancı yatırımcının Türkiye piyasalarındaki hareketi de tersine döndü.

Yurt dışında yerleşik yatırımcılar 18 Eylül haftasında 109,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 116,9 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi sattı.

Böylece yalnızca hisse ve tahvil tarafındaki toplam haftalık net satış 226,7 milyon dolara ulaştı.

Bir önceki hafta ise yabancı yatırımcı hissede 277,7 milyon dolar, tahvilde 151,2 milyon dolar alım yapmıştı. Son veri, iki piyasada da haftalık yönün alımdan satışa döndüğünü gösterdi.

Mevduat büyürken tüketici kredisi geriledi

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı aynı hafta yaklaşık 434,9 milyar TL artarak 33,89 trilyon TL’ye çıktı.

Buna karşılık tüketici kredileri yaklaşık 79,5 milyar TL gerilerken bireysel kredi kartlarındaki bakiye de 55,8 milyar TL azaldı.

Ortaya çıkan haftalık tablo; bankalardaki toplam mevduatın büyüdüğünü, döviz hesaplarındaki artışta şirketlerin belirleyici olduğunu ve tüketici kredilerinde geri çekilme yaşandığını gösteriyor.

Bir haftalık veri tek başına kalıcı bir eğilim için yeterli değil. Ancak şirketlerin döviz hesaplarındaki hareketin devam edip etmeyeceği ile yabancı yatırımcının yeniden alıma dönüp dönmeyeceği, önümüzdeki haftaların para akışında iki önemli gösterge olacak.