12 yıl sonra ilk: Esad, Arap Birliği Zirvesi’ne katılıyor

Emre ERGÜL

Bugün 12 yılın ardından bir ilk yaşanacak, Suriye lideri Beşar Esad, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bugün düzelenecek 32. Arap Birliği zirvesine katılacak. Suriye’nin üyeliği, Esad’ın kendi halkına zulüm ettiği ve kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle 16 Kasım 2011’de Kahire’deki dışişleri bakanları toplantısında askıya alınmıştı. Ülkenin koltuğu 24 Mart 2013’te Doha’daki zirvede Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu’na verilmişti.

14 Nisan’da Cidde, 1 Mayıs’ta Amman’da yapılan ön müzakerelerin ardından 7 Mayıs’ta Kahire’de düzenlenen dışişleri bakanları toplantısında Suriye’nin Arap Birliği Meclisi’nin yanısıra tüm kurumsal çalışmalara katılımının önü açıldı. Suudi Arabistan’ın resmi davetinin ardından Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad dün Lübnan TV’si el-Jadded’e “Esad toplantıya katılıyor” açıklamasını yaptı.

Bakan, ülkesinin “Arap kardeşleriyle beraber çalışmayı merakla beklediğinin” alaltını çizdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Sousan da “Zirvenin yeni bir dönemi başlatmasını umuyoruz” diye konuştu.

Toplantıda ülkesine yatırım yapılmasını isteyeceği konuşulan Esad’ın katıldığı son Arap Birliği zirvesi 2010’da Libya’daydı. Suudi Arabistan, 2012’de Esad hükümetiyle bağlarını kesti ve Riyad, savaşın ilk aşamalarında Suriye’de çatışan silahlı grupları destekleyerek, Esad’ın devrilmesini uzun süre açıkça savundu.

Ancak 6 Şubat'ta Suriye ve Türkiye’yi vuran depremden bu yana bir diplomatik faaliyet başladı.Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan da savaşın başlamasından bu yana Şam›a yaptığı ilk kez nisan ayında ziyarette bulunarak Esad ile bir araya gelmişti. 22 üyeli birlikteki Katar, Fas, ve Kuveyt, Suriye ile ilişkilerini tamamen normalleştirilmesine şu aşamada karşı çıkıyor.