125 milyar dolarlık emlak fonu çakıldı

Kaynak: dunya.com

Yatırımcılar fondan çıkmak için birbirleriyle yarışırken Blackstone, 125 milyar dolarlık emlak fonundan para çekme işlemlerini sınırladı.

Alternatif varlıklarda en büyük fon yöneticisi Blackstone, yatırımcılar nakde ulaşmak için çırpınırken ve ticari emlak piyasasının uzun vadeli sağlığına ilişkin endişeler artarken, itfa taleplerindeki artışın ardından 125 milyar dolarlık gayrimenkul yatırım fonundan para çekme işlemlerini sınırlandırdı.

Özel sermaye grubu, perşembe günü yatırımcılara gönderdiği bir bildirime göre, kasım ayında Blackstone Real Estate Income Trust fonundaki itfa taleplerinin yalnızca yüzde 43'ünü onayladı. Blackstone hisseleri yüzde 8'e kadar düştü.

Para çekme limiti, varlıklı bireylerin Blackstone'un devasa özel gayrimenkul fonuna yatırım yaparak aldıkları risklerin altını çiziyor. Bu fon -borçlar hesaba katıldıktan sonra- lojistik tesisleri, apartman binaları, kumarhaneler ve tıbbi ofis parklarını kapsayan 69 milyar dolarlık net varlığa sahip.

JP Morgan: Sermaye tahsisi hiç kolay olmayacak

JPMorgan analistleri, " Blackstone Emlak Gelir Ortaklığı (BREIT)’nın cazibesinin bir kısmının aylık likiditenin mevcudiyeti olduğunu" ancak itfaların sınırlandırılmasıyla "danışmanların fona yeni sermaye tahsis etmeden önce iki kez düşüneceğini" öngördüklerini söyledi.

"Ayrıca, kadife ipin artık itfaları sınırladığını görüyoruz, muhtemelen daha fazla yatırımcının paralarının daha fazlasını geri istemesine neden olmasa da. Biraz daha endişe verici olan şey ise, Ekim ayına kadar getirilerin yaklaşık yüzde 9 arttığı göz önüne alındığında, performansın doğrudan çıkışlara neden olmuyor gibi görünmesidir" diye eklediler.

Financial Times’ın haberine göre, aşina olan kişilere göre, geri ödeme taleplerinin yaklaşık yüzde 70'i Asya'dan geldi; ABD dışındaki yatırımcıların " Blackstone Emlak Gelir Ortaklığı’nın toplam varlıklarının yalnızca yüzde 20'sini oluşturduğu düşünüldüğünde bu büyük bir pay.

Fonun ortaklarından biri Financial Times'a yaptığı açıklamada Asya piyasalarının ve ekonomilerinin son dönemdeki kötü performansının, yükümlülüklerini yerine getirmek için nakde ihtiyaç duyan yatırımcılar üzerinde baskı yaratmış olabileceğini söyledi.

Yüksek enflasyon ABD emlak sektörünü baskılıyor

National Association of Realtors'ın son raporuna göre ABD'de ticari emlak, yükselen enflasyon ve faiz oranlarının baskısı altında. Küresel olarak, emlak sektöründeki hava karardı ve bazı yüksek profilli yatırımcılar sektörün bazı bölümlerinde finansman eksikliği olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Geri ödeme taleplerindeki artış, Blackstone'un Las Vegas'taki MGM Grand Las Vegas ve Mandalay Bay Resort kumarhanelerindeki yaklaşık yüzde 50 hissesini 1,27 milyar dolara sattığını duyurmasıyla birlikte geldi. Borçlar da dahil olmak üzere, anlaşma mülklere 5 milyar dolardan fazla değer biçti.