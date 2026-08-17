1700 hektar alanın kül olmuştu: Fransa'daki yangın kontrol altına alındı

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Fransa'nın batısındaki Landes vilayetinde dört gündür devam eden orman yangını kontrol altına alındı. Alevlerin bölgede 1700 hektarlık alanı küle çevirdiği bildirildi.

Landes Valiliğinin ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre yangın, vilayete bağlı Lugnon köyünde 13 Ağustos'ta başladı.

Ekiplerin yaklaşık dört gün süren müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alınırken yangın nedeniyle bölgeden tahliye edilen 250 kişinin evlerine dönmesine izin verildi.

Fransa tarihinin en ağır yangın sezonunu yaşıyor

Landes'daki yangınla birlikte ülkede devam eden orman yangınlarının yol açtığı kayıplar da yeniden gündeme geldi. Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da, bu yıl 117 bin hektardan fazla alan alevlere teslim oldu.

Ülke genelindeki yangınlara müdahale çalışmaları sırasında dört itfaiye eri de hayatını kaybetti.