2023 Avrupa devi için zorlu geçecek

Alman Toptan ve Dış Ticaret Federasyonu (BGA), Alman ihracatçıların gelecek yıl için beklentilerinin düşük olduğunu, Çin'deki büyük müşterilerde COVID vakalarının tırmanması ve artan fiyatların ABD'li alıcıları temkinli hale getirmesi nedeniyle sorunlar beklediklerini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, Almanya'nın en önemli ticaret ortakları konumunda.

“Siyah sıfır bizim için bir başarı”

BGA Başkanı Dirk Jandura Reuters'e verdiği mülakatta, "2023 yılında ihracatta bir düşüş olmayacak, ancak keskin bir artış da beklemiyoruz. Gerçek anlamda bir 'siyah sıfır' elde edersek bu zaten bir başarı olacaktır." dedi.

Pekin'in bu ayın başında sıfır-COVID politikasını terk etmesinin ardından virüs 1,4 milyarlık ülkede büyük ölçüde kontrolsüz yayılıyor. Çin ekonomisinin gelecek yıl keskin bir toparlanma göstermesi beklenirken, işçilerin giderek daha fazla hastalanması nedeniyle önümüzdeki haftalar ve aylarda zorlu bir süreç yaşanacak.

“Güçlü Euro ihracatı baltalıyor”

BGA Başkanı Dirk Jandura, "ABD için de endişeliyiz. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz artışları nedeniyle yeniden daha güçlü bir euroya sahibiz. Bu ihracatı artırmayacak."

Jandura, yüksek faiz oranlarının daha da yükseldiği ABD'de özellikle inşaat sektörü üzerinde etkili olmaya başladığını da sözlerine ekledi.

Yükselen enflasyonu dizginlemek için Avrupa Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası faiz oranlarını son on yılların en yüksek hızında artırdı. Her ikisinin de faiz tetiğine önümüzdeki yıl daha fazla basması bekleniyor.