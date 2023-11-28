2023'ün en çok kullanılan kelimesi belli oldu: Otantik

Merriam-Webster'ın internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, bu yılın kelimesine yönelik ilgi, 'yapay zeka hakkındaki gelişmeler ve sosyal medyadan' kaynaklanıyor.

Açıklamada, bu yılın en çok kullanılan kelimesi 'otantik'in '2023'ün kelimesi' ilan edildiği ifade edilerek bu sözcüğün yıl içinde aranma oranlarında önemli artış gözlemlendiği vurgulandı.

Kelimenin popülaritesinin 'gerçek' ile 'sahte' arasındaki çizginin giderek bulanıklaşmasıyla arttığı aktarılan açıklamada, en çok aranan bir diğer sözcüğün de sahte videolar üretilmesini sağlayan; yapay zeka temelli teknoloji için kullanılan 'deepfake' olduğu belirtildi.

Öte yandan Merriam-Webster sözlüğü, 'bir kişinin kendi gerçeklerini sorgulamasına neden olacak şekilde manipüle edilmesini' tanımlamak için kullanılan bir terim olan gaslighting'i 2022'nin kelimesi ilan etmişti. 'Aşı' ise 2021'in kelimesi seçilmişti.