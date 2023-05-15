“2023'ün en önemli seçimini kazanan, Batı yanlısı olabilir ama Rusya karşıtı olamaz”

Emre ERGÜL

Dünya basınının “2023’ün en önemli seçimi” dediği 14 Mayıs seçimleri dün yine manşetleri süsledi. Dünyaca ünlü haber kanalları, gün boyu, çeşitli kentlerden canlı bağlantılar yaptı; gazetelerin internet siteleri de sonuçları saat başında yayımladı.

Batı basınının önde gelen yayın organları üç ana noktaya dikkat çekti: Ekonomik kriz, 4 milyonun üzerinde gencin ilk kez oy kullanması ve seçim sonuçlarının Türkiye-Rusya ilişkilerini nasıl etkileyeceği…

İktidarda kim olursa olsun...

En ilginç yorum ise Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House’dan geldi: “Türkiye’nin yeni lideri (Recep Tayyip Erdoğan ya da Kemal Kılıçdaroğlu), Batı yanlısı olabilir ama Rusya karşıtı olmayacak.” Erdoğan döneminde artan Ankara-Moskova ilişkilerine dikkat çekilen yorumda, “Erdoğan ve Putin arasında yakın bir kişisel bağ olsa da Türkiye’nin amacı, iktidarda kim olursa olsun Rusya’nın uluslararası izolasyonundan yararlanmaktır” denildi. “Hiçbir Türk lideri Rusya ile Erdoğan kadar yakın ilişki kurmadı” denilen yazı şöyle devam ediyor: “Ankara ve Moskova, Rus Rosatom tarafından 25 yıldır işletilecek yeni nükleer santral gibi uzun vadeli bağımlılık yaratan hassas ve stratejik alanlarda da işbirliği yapıyor.”

"Türkiye yaptırımlara aktif olarak katılmaz"

“Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Türkiye’de kim iktidara gelirse gelsin, ikili ilişkilerin ticaret, enerji ve turizm gibi daha çekişmesiz yönlerinin yeniden ön plana çıkacağını ve en azından Moskova’dan daha fazla önem kazanacağını görecektir.”

“Muhalefet iktidara gelirse, Ankara’nın Rusya’ya kendi ekonomik yaptırımlarını uygulama olasılığı hâlâ düşük. Ancak uluslararası yaptırımlara daha katı bir şekilde uyacaktır ve Moskova’nın yaptırımları Türkiye üzerinden atlatma ihtimalini azaltacaktır."

"Kesin olan şu ki, seçimi kim kazanırsa kazansın, ekonomik ilişkileri sağlam tutmaya çalışacak ve bu nedenle Türkiye’nin uluslararası yaptırımlara aktif olarak katılması pek olası değil.”

Radio Free Europe da Erdoğan’ın kaybetmesi durumunda bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir darbe olacağını yazdı.

Radyo, George Mason Üniversitesi’nden Prof. Mark Katz’ın “Kazanan Kılıçdaroğlu olursa, Putin’in Kılıçdaroğlu’na kur yapmaktan başka seçeneği kalmayacak. Kılıçdaroğlu’nu Batı’ya daha fazla yaklaşmaktan caydırmak için bir dereceye kadar Batı’ya yaklaşmasını kabul etmesi gerekecek” sözlerine yer verdi.