300 teknoloji patronu İngiltere Başbakanı’nı uyardı

İki ABD bankasının art arda iflası, Avrupa’da ilk olarak İngiltere’de ses getirdi. Teyakkuza geçen İngiliz hükümeti acil toplantı düzenledi. Başbakan Rishi Sunak, Maliye Bakanı Jeremy Hunt ve Merkez Bankası Başkanı (BoE ) Andrew Bailey ile kriz toplantısı yaptı.

Sunak toplantı sonrası SVB iflasının İngiliz bankacılık sistemine “sistematik bulaş riski” olmadığını belirtti. Başbakan kısa açıklaması sonrası ABD Başkanı Joe Biden’le görüşmek üzere Washington’a uçtu. Bankaların çöküşü, İngiltere’deki 300 teknoloji firmasının patronunu da harekete geçirdi. 300 patron, Hunt’a gönderdiği ortak mektupta Sunak’ı SVB’nin iştiraki konusunda uyardı.

Patronlar mektupta şirketlerin mevduatlarını kaybetmeleri durumunda sektörün felç olacağını belirtti ve ekledi: “SVB’nin çöküşünden etkilenen firmalar, ekonomimiz için kritik öneme sahip işletmelerin yanı sıra Birleşik Krallık’ta milyonlarca kişiye hizmet veriyor.”

HSBC, SVB'nin İngiltere iştirakini satın aldı

Çok geçmeden, BoE, Silikon Vadisi Bankası’nın İngiltere’deki iştiraki SVBUK’nun HSBC tarafından 1 sterline satın alınması konusunda tarafların anlaşmaya vardığını duyurdu.

İngiliz bankalarının iyi derecede sermayeye sahip, bankacılık sisteminin geniş çapta güven ve sağlam olduğu belirtilen açıklamada, İngiltere Merkez Bankası, İngiliz Hazinesi ve ülkedeki denetim kuruluşlarının anlaşmanın sağlanmasında rol oynadığı vurgulandı.

Hunt da “Bu (anlaşma), müşteri mevduatlarının korunmasını ve vergi mükellefi desteği olmadan normal şekilde bankacılık yapılabilmesini sağlıyor” ifadesini kullandı. Mutluluk duyduğunu aktaran Hunt, “HSBC, Avrupa’nın en büyük bankası.

SVB’nin İngiltere müşterileri, (anlaşmanın) getirdiği güç ve emniyet nedeniyle kendilerini güvende hissetmelidir” değerlendirmesinde bulundu. İngiliz medyası, SVBUK'un 250’nin üzerinde teknoloji şirketinin finansmanını yaptığı, bankanın iflasının teknoloji şirketleri üzerinde dalga etkisi yaratabileceği belirtilmişti.

SVB Almanya için moratoryum ilan edildi

Almanya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin) SVB'nin Almanya şubesi için moratoryum ilan etti. BaFin, SVB Almanya'nın yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği belirterek bankanın varlık satışı ve ödemelerinin dondurulduğu bildirdi.

Açıklamada, BaFin kararlarının ivedilikle uygulanabileceği ancak son şeklinin henüz tamamlanmadığı kaydedildi: "SVB’nin Almanya şubesi ülkenin bankacılık sektörü için sistematik risk oluşturmuyor. Banka mevduat toplamadı. Banka kaynakları da 789,2 milyon euro."