40 derecede bile klima taktıramıyorlar: Avrupa'nın şaşırtan klima inadı

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Avrupa, son yılların en şiddetli sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ederken, kıtada uzun yıllardır süregelen klima karşıtlığı yeniden gündeme geldi. Rekor sıcaklıklar nedeniyle okullar kapanırken, fabrikalar üretimi yavaşlattı, demiryolu seferlerinde aksamalar yaşandı. Uzmanlar ise Avrupa'nın altyapısının artık değişen iklim koşullarına uyum sağlayamadığını belirtiyor.

Hastaneler ve huzurevleri zorlandı

Klimanın yaygın olmadığı Avrupa'da özellikle hastaneler ve bakım evleri sıcak hava dalgasından ağır etkilendi. Sağlık çalışanları ve hastalar pencerelere yansıtıcı örtüler yerleştirerek binaları serin tutmaya çalışırken, bazı sağlık çalışanlarının aşırı sıcak nedeniyle rahatsızlandığı bildirildi. İngiltere'de ise taşınabilir klimalara olan talep hızla arttı.

Siyasette klima polemiği

Fransa'da aşırı sağ lider Marine Le Pen, sıcak hava dalgalarının can aldığını belirterek ülke genelinde kapsamlı bir klima planı hazırlanmasını istedi. Buna karşılık çevre savunucuları ve bazı yerel yöneticiler, klimaların yüksek enerji tüketimi ve şehirleri daha fazla ısıtan etkisi nedeniyle temkinli davranılması gerektiğini savunuyor.

Avrupa'nın altyapısı yetersiz kaldı

Uzmanlara göre Avrupa, sanayi öncesi döneme kıyasla yaklaşık 2,5 derece ısındı ve dünyanın en hızlı ısınan kıtası haline geldi. Ancak kıtanın binaları, elektrik altyapısı ve ulaşım sistemleri bugünkü aşırı sıcaklara göre tasarlanmadı. İtalya'da evlerin yaklaşık yüzde 56'sında klima bulunurken, bu oran Fransa'da yüzde 25, İngiltere'de ise yalnızca yüzde 5 seviyesinde.

Bilim insanları: Klima artık kaçınılmaz olabilir

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Paneli (IPCC), aşırı sıcaklara karşı en etkili çözümün klima olduğunu belirtirken, doğal havalandırma ve şehirleri yeşillendirme gibi yöntemlerin tek başına yeterli olmadığını vurguluyor. Uzmanlar ise enerji tüketimini azaltacak bina tasarımlarıyla birlikte kontrollü klima kullanımının gelecekte kaçınılmaz hale gelebileceğini ifade ediyor.