5600 bankalı ABD'de dev konsolidasyon kapıda!

25 Mayıs 2018

AYDIN ŞAHİNALP

ABD'de bankacılık sektörü son yıllarda büyük ölçüde birleşme ve satın alma dalgasına pek kapılmadı. Anlaşma kayıtlarına bakıldığında faaliyetler düşerken, büyük bankalar genişlemek yerine küçülüyorlardı. Son verilere göre 5 bin 607 bankanın yer aldığı ABD'de küçük ve orta büyüklükteki bankalar arasında birleşme faaliyeti bastırılmıştı. Ancak, pazartesi sabahı Cincinnati merkezli Fitfh Third Bancorp bankasının Chicagolu MB Financial'ın üzerine 4.7 milyar dolarla yürüyünce Chicago'daki diğer bankaların hisseleri de hareketlendi. Bu hamleden sonra ortaya çıkan sonuç açık ve net. Anlaşmanın ardından uzun süredir birleşme ve satın almalarda yavaş bir seyir izleyen ABD bankacılık sektöründe ciddi bir geri dönüş kapıda denebilir. Zira konsolidasyon anlaşmalarının sağlanması için gerekli koşullar finansal krizden beri her zamankinden daha elverişli durumda. Yükselen faiz oranları ve daha düşük vergiler, tarihi seviyelere tırmanan karlar banka yönetim kurullarına radikal bir hamleyi düşünmeleri için ideal ortamı oluşturuyor.

ABD'de bankalar 2018 ilk çeyrekte, yeni vergi yasası, artan faiz oranları ve toparlanan ekonomi ile birlikte rekor kar elde ettiler.

Bankalardan 56 milyar $'lık rekor kar

ABD'nin TMSF'si olarak kabul edilen FDIC verilerine göre ilk çeyrekte bankacılık sektörünün toplam karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,5 artarak 56 milyar dolar oldu. Yeni vergi düzenlemeleri dikkate alınmadığında ise bankaların toplam karı 49,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Daha da önemlisi Donald Trump yönetimiyle birlikte düzenleyici tutumda gevşemeye dair net işaretler var. Geçtiğimiz yıl ABD Merkez Bankası Fed, bankacılıkta toplam alt sınırı kaldırarak varlıkları 25 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkararak konsolidasyonların önünü açtı. Bunun da ötesinde Fed, bankaların yönetimlerini beş dereceli sistem yerine dörtlü ölçekte derecelendirmeye değiştirmeyi planlıyor. Konuya ilişkin olarak Financial Times'a konuşan danışmanlık şirketi Sullivan & Cromwell Başkanı Rodgin Cohen, "Bence potansiyel olarak gerçek bir taşma noktasındayız. Birleşmelerin önündeki engellerin kaldırıldığı ve anlaşmaların sağlanması için olumlu teşviklerin sağlandığı bir ortam var" diye görüş bildiriyor.