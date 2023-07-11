QNB Finansbank ile EBRD'den 110 milyon dolarlık kredi anlaşması

EBRD açıklamasında, 50 binin üzerinde can kaybına ve ülke ekonomisinde 100 milyar doların üzerinde zarara neden olan deprem felaketi için Türkiye Afet Müdahale Çerçevesi hazırlandığı belirtilerek, QNB Finansbank'a kullandırılan kredinin bu kapsama dahil olduğu kaydedildi.

110 milyon dolarlık kredi, bölge ekonomisinde meydana gelen hasarların kısmen giderilmesi ve afetten etkilenen şehirlerin geçim kaynaklarının ve beşeri sermayelerinin korunması için kullanılacak.

Kredi ile işletmelere ve bireylere finansal destek sağlanarak etkilenen şehirlerdeki yerel nüfusun en acil finansman ihtiyaçlarının karşılanması ve borçluların mevcut kredilerini yeniden yapılandırmaları, ayrıca gerektiğinde ek finansman elde etmelerinin sağlanması amaçlanıyor.

1,5 milyar avroluk yatırım planı

EBRD, felaketin ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla gelecek 2 yıl içinde bölgeye yönelik 1,5 milyar avroluk bir yatırım planını daha önce açıklamıştı.

QNB Finansbank Hazine Satış ve Uluslararası Bankacılık Direktörü Yeliz Ataay Arıkök, QNB Finansbank olarak, her zaman maddi ve manevi müşterilerinin yanlarında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"EBRD ile imzaladığımız yeni kredi anlaşması bunun devamlılığı niteliğinde. Afetin etkilediği bölgelerimizdeki bireylere ve işletmelere yapılacak finansman desteğiyle depremden ötürü zarar gören hayatların yeniden toparlanmasına destek olmak bizim için çok önemli. Bu finansman ile bölgedeki işletme ve bireylerin yaralarını daha hızlı sarmalarına yardımcı olmayı, acil finansman ihtiyaçlarını karşılamayı ve bölgedeki sürdürülebilir refaha katkı sağlamayı hedefliyoruz."

'Kalbimiz büyük kayıplar yaşayan bölge halkıyla'

EBRD Türkiye Finansal Kurumlar Başkan Yardımcısı Arthur Poghosyan, "Banka olarak misyonumuz, hayatları değiştirmek için yatırım yapmak ancak bu kez hayatları yeniden inşa etmek için yatırım yaptığımızı söylemekten gurur duyuyorum. EBRD olarak sadece başarı günlerinde değil, kriz zamanlarında da Türkiye'deki özel sektörün yanında olmaya devam ediyoruz. Kalbimiz büyük kayıplar yaşayan bölge halkıyla birlikte ve QNB Finansbank'ın ortaklığıyla bu fonun, herkesin hak ettiği ekonomik refahı geri kazanma amacına hizmet edeceğinden eminiz." ifadelerini kullandı.