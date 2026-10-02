6 milyar dolarlık dev yatırım: 3 ayda düğmeye bastı

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Kenya, tarihinin en büyük yatırım projelerinden birine hazırlanıyor. Nijeryalı milyarder Aliko Dangote'nin ülkede kurmayı planladığı yaklaşık 16 milyar dolarlık dev petrol rafinerisinin inşaat süreci resmen başladı.

Hint Okyanusu kıyısındaki Lamu bölgesinde kurulacak rafineri için proje temmuz ayında duyurulmuştu. Açıklamanın üzerinden yalnızca üç ay geçmesinin ardından inşaat çalışmalarının başlatılması, projenin büyüklüğü dikkate alındığında dikkat çekti.

16 milyar dolarlık yatırım

Yaklaşık 16 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilmesi planlanan rafineri, Kenya tarihinin en büyük projelerinden biri olacak.

Lamu'daki konteyner limanının bulunduğu bölgede kurulacak tesisin 2030 yılı civarında faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Lagos'taki rafinerinin benzeri olacak

Afrika'nın en zengin iş insanlarından Aliko Dangote, projeyle Nijerya'nın Lagos kentindeki dev rafinerisinin bir benzerini Kenya'da hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Dangote Grubu tarafından yürütülen projenin resmi başlangıcı için 30 Eylül'de Lamu'da tören düzenlendi. Törene Afrikalı devlet başkanları da katıldı.

Dangote'den dikkat çeken mesaj

Afrika'nın sanayileşmesine yönelik yatırımlarıyla öne çıkan Dangote, törende kıtanın büyük ölçekli projeleri hayata geçirme kapasitesine dikkat çekti.

Dangote, “Çoğu zaman potansiyelimize uygun ölçekte projeler gerçekleştirme kapasitemize güvenmedik. Bunun değişmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Lamu'da kurulacak rafinerinin tamamlanması halinde proje, Kenya'nın enerji ve sanayi altyapısındaki en büyük yatırımlardan biri haline gelecek.