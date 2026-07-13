6 ülke yaptırım uyguladı, İsrail 1,3 milyon dolar destek verecek

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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığının, altı ülkenin yaptırım listesine aldığı ve işgal altındaki Batı Şeria'da faaliyet gösteren İsrailli Ahavat Gilad kuruluşuna 4 milyon şekel, yaklaşık 1,3 milyon dolar mali destek sağlama kararı aldığı bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre Bakanlık, Ahavat Gilad ile "ortak proje" yürütülmesi için sözleşme imzaladı.

Kaçak yerleşimlerde gençlere yönelik ağ kurulacak

Söz konusu hibeyle, işgal altındaki Batı Şeria'daki kaçak yerleşim birimlerinde yaşayan gençlere yönelik bir mentor ağı oluşturulması hedefleniyor.

Projenin, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki "Ulusal Toplum Güvenliği Kurumu" tarafından yürütüleceği ve 1,3 milyon dolarlık desteğin 18 aylık dönemi kapsayacağı belirtildi.

Altı ülke yaptırım uygulamıştı

Fransa, İngiltere, Kanada, Norveç, Avustralya ve Yeni Zelanda, Ahavat Gilad'ı geçen ay Filistinlilere yönelik şiddet eylemleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı.

İngiltere, yaptırım kararına ilişkin açıklamasında kuruluşun, Filistin topraklarını gasbeden kurum ve yapılara para aktarılmasında paravan olarak kullanıldığını belirtmişti.

Bakanlık yaptırım kararlarının bağlayıcı olmadığını savundu

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı ise Ahavat Gilad'ın projeye, "gençleri olumlu eylemlere yönlendirme, şiddeti önleme ve askere alımı teşvik etme konularında sahada kanıtlanmış ve ölçülebilir başarıları" nedeniyle seçildiğini ileri sürdü.

Altı ülkenin yaptırım kararlarının İsrail açısından bağlayıcı olmadığı savunulan açıklamada, "Bakanlığımız yalnızca İsrail'in ve vatandaşlarının çıkarına sadıktır. Bu nedenle İsrail karşıtı gündemleri bulunan uluslararası kuruluşların ve yabancı unsurların diktelerini kabul etmemektedir." ifadelerine yer verildi.

Batı Şeria'daki saldırılar sürüyor

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere, uluslararası basın mensuplarına ve diplomatik heyetlere yönelik saldırıları devam ediyor.

Yalnızca geçen hafta Batı Şeria genelindeki Filistin köylerine yönelik en az 20 saldırı ve baskının kayıtlara geçtiği bildirildi.