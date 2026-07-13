ABD saldırı dalgasını tamamladı, İran misillemeyi genişletti

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD, İran’a yönelik yeni saldırı dalgasında hava savunma sistemleri, kıyı radarları, füze ve İHA altyapısı ile küçük askeri tekneleri hedef aldı. İran’ın misillemeleri Bahreyn, Kuveyt, Katar, Ürdün ve Umman’a yayıldı.

ABD ile İran arasındaki çatışmalar, 13 Temmuz sabahında yeni bir aşamaya geçti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran’a karşı başlatılan son saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı.

CENTCOM’a göre ABD güçleri, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilere saldırma kapasitesini azaltmak amacıyla farklı bölgelerdeki onlarca askeri hedefi hassas güdümlü mühimmatlarla vurdu.

ABD ilk kez deniz saldırı araçlarını kullandı

Operasyonda İran’a ait hava savunma sistemleri, kıyı radarları, füze ve insansız hava aracı altyapısı ile küçük askeri tekneler hedef alındı.

Saldırılarda savaş uçakları ve donanma gemilerinin yanı sıra tek yönlü saldırı İHA’ları kullanıldı. CENTCOM, tek yönlü saldırı amaçlı deniz araçlarının da İran’a yönelik operasyonda ilk kez devreye sokulduğunu bildirdi.

ABD yönetimi saldırıların, Hürmüz Boğazı’ndan geçen uluslararası ticari gemilere yönelik tehdidi azaltmayı amaçladığını savundu.

İran’ın güney kıyılarında patlamalar yaşandı

İran devlet medyası, ülkenin güneyindeki Bender Abbas, Sirik ve Cask kentleri ile Keşm Adası çevresinde patlamalar meydana geldiğini duyurdu.

İran’daki son saldırılarda en az bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Vurulan bölgelerin önemli bir bölümü, Hürmüz Boğazı çevresindeki askerî ve denizcilik altyapısının bulunduğu Hürmüzgan eyaletinde yer alıyor.

ABD ordusu önceki saldırı dalgasında yaklaşık 140 İran askerî hedefinin vurulduğunu açıklamıştı. CENTCOM, 11 Temmuz’da yayımladığı açıklamada üç gecede hedef alınan noktaların sayısının 300’ü aştığını bildirmişti.

Son operasyonla birlikte vurulan hedeflerin toplam sayısına ilişkin yeni bir rakam açıklanmadı.

İran misillemeyi Körfez’e yaydı

İran, ABD saldırılarının ardından bölgedeki Amerikan askerî varlığının bulunduğu ülkelere yönelik füze ve İHA saldırılarını genişletti.

İran’ın Bahreyn, Kuveyt, Katar, Ürdün ve Umman’daki hedeflere saldırılar düzenlediği bildirildi. ABD Donanması’nın Beşinci Filosu’na ev sahipliği yapan Bahreyn’de pazartesi günü iki kez hava saldırısı sirenleri çaldı.

Bahreyn’deki son saldırılarda can veya mal kaybı yaşandığına ilişkin ilk saatlerde resmî bir açıklama yapılmadı.

Umman yönetimi ise Musandam ve El Vusta bölgelerine yönelik İHA saldırıları nedeniyle İran’ın Maskat Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Umman, saldırılara ilişkin İran’a resmî protesto notası verdi.

Hürmüz için iki ayrı açıklama

Çatışmaların merkezinde Hürmüz Boğazı’nın kontrolü bulunuyor. İran, boğazın izinsiz geçiş yapan gemilere kapatıldığını savunurken ABD, uluslararası su yolunun ticari gemilere açık olduğunu belirtiyor.

CENTCOM, ABD kuvvetlerinin seyrüsefer serbestisini sağlamak için bölgede konuşlandığını ve gerekli müdahaleyi yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Buna karşılık gemi takip verileri, Hürmüz Boğazı’ndan pazar günü yalnızca altı geminin geçtiğini gösterdi. Bu sayı son beş haftanın en düşük günlük geçişi olarak kaydedildi.

ABD destekli ticari gemiler, İran kıyılarından uzaklaşarak Umman kıyılarına yakın güney güzergâhını kullanıyor. İran ise söz konusu hattı kullanan gemilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Geçici anlaşma yeni baskı altında



ABD ile İran, savaşı kalıcı biçimde sona erdirmeyi amaçlayan 60 günlük geçici anlaşma döneminin yaklaşık yarısına ulaşmış durumda. Ancak karşılıklı saldırıların yeniden yoğunlaşması, diplomatik sürecin devamına ilişkin belirsizliği artırdı.

Pakistan, Katar ve Mısır’ın arabuluculuk girişimlerini sürdürdüğü bildirildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, çatışmaların yeniden tam ölçekli savaşa dönüşmesinin bölge açısından ağır sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Önümüzdeki saatlerde İran’ın yeni misilleme adımları, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi geçişleri ve ABD’nin bölgede yeni bir saldırı dalgasına başlayıp başlamayacağı izlenecek.