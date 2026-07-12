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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, dernek başkanı ve sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı.

Levent'in, 'Dernekler Kanununa Muhalefet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'örgüt üyeliği' suçlamaları kapsamında Bursa'da gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Ahbap Derneği'nin faaliyetleri ile bağlantılı siber ve mali işlemler inceleniyor.

Hesap hareketleri mercek altında

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon liralık bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü.

Ayrıca Ahbap Derneği'ne ait hesaptan, Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği iddia edildi.

Gözaltına alınan Haluk Levent'in, hakkında yöneltilen suçlamalar kapsamında önümüzdeki saatlerde ifade vermesi bekleniyor.