TBMM'de yoğun hafta başlıyor: Yargı Paketi, emekli aylığı ve üniversite affı masada

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TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklif, yargı süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik düzenlemelerin yanı sıra Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda hazırlanan yeni hükümleri içeriyor.

Düzenlemeyle yazılı yargılama usulündeki davalarda duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak üç ayı aşmaması öngörülüyor. Sürenin uzaması halinde hâkim gerekçesini yazılı olarak açıklayacak. Elektronik ortamda duruşmaya katılanlar için ise bazı işlemler dışında fiziki imza zorunluluğu kaldırılacak.

Teklifte ayrıca kamuoyunda "IBAN dolandırıcılığı" olarak bilinen suçlara ilişkin yeni hükümler, idare mahkemelerinde tek hâkimle görülebilecek davaların kapsamının genişletilmesi, bilirkişi uygulamalarına yönelik düzenlemeler, kanuni faiz sisteminin yeniden belirlenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) uygulamasında değişiklikler yer alıyor.

Emekli aylığı ve ekonomi düzenlemeleri komisyonda

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek 30 maddelik torba kanun teklifinin en dikkat çeken başlığı en düşük emekli aylığı olacak.

Teklife göre en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesi planlanıyor.

Düzenleme kapsamında ayrıca sinema sektörüne yeni finansman modeli getirilecek. Medya hizmet sağlayıcıları ve internet platformlarının yıllık net satışlarından alınacak yüzde 2'lik pay sinema desteklerine aktarılacak.

Turizm sektöründe ise yıl sonuna kadar tesislere personel başına aylık yaklaşık 3 bin 500 lira prim desteği verilmesi öngörülüyor.

Teklifte ayrıca aday sürücü belgelerine ilişkin yeni iptal şartları ile Siber Güvenlik Başkanlığı'nın internet alan adlarına yönelik yetkilerinin genişletilmesine ilişkin hükümler de bulunuyor.

Üniversite affı yeniden gündemde

Milli Eğitim, Kültür ve Gençlik Komisyonu'nda ise yükseköğretime ilişkin 28 maddelik kanun teklifi ele alınacak.

Teklif, daha önce çıkarılan af düzenlemelerinden yararlanmamış olmak kaydıyla üniversitelerle ilişiği kesilen ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yeniden eğitimlerine dönme hakkı tanıyor. Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin dört ay içinde üniversitelerine başvurması gerekecek.

Teklifte ayrıca akademik etik ihlallerine yönelik disiplin hükümlerinin genişletilmesi, devlet üniversitelerinin yurt dışında kampüs açabilmesi ve emeklilik hakkını kazanan öğretim üyelerinin belirli şartlarla iki yıl daha görev yapabilmesine ilişkin düzenlemeler de yer alıyor.

Sosyal medya şirketleri Meclis'te sunum yapacak

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştıran TBMM Araştırma Komisyonu da bu hafta çalışmalarını sürdürecek.

Komisyonda önce Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı yetkilileri sunum yapacak. Ardından 16 Temmuz'da X, Google, Meta ve TikTok temsilcileri milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

15 Temmuz programı düzenlenecek

TBMM'de 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirilecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde yapılacak törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılarak konuşma yapması bekleniyor. Ayrıca Dışişleri Komisyonu bünyesindeki Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu da perşembe günü toplanarak Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden sunum alacak.