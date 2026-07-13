Ahbap Derneği'nde arama yapıldı: Yeni detaylar ortaya çıktı

Soruşturmanın, Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın yaptığı şikayet üzerine başladığı öğrenildi. Başaran'ın, 2018 yılında kızını uçak kazasında kaybetmesinin ardından kimsesiz kız çocuklarının eğitim ve barınma ihtiyaçlarına destek olmak istediği, bu kapsamda Haluk Levent ile görüştüğü iddia edildi.

İddiaya göre Levent, üniversitede eğitim gören kimsesiz kız çocukları için yurt yapılması amacıyla Başaran Grubu'na ait bazı gayrimenkullerin Ahbap Derneği adına satın alınmasını talep etti. Bu kapsamda yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki 22 taşınmazın satın alındığı, ancak bedelinin ödenmediği öne sürüldü. Şikayet dilekçesinde, söz konusu taşınmazların belirtilen amaç doğrultusunda kullanılmadığı da iddia edildi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvurunun daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildiği belirtildi.

Soruşturma dosyasına giren yeni iddialara göre ise Haluk Levent'in bir gayrimenkul alımı kapsamında toplam 3 milyon dolar tutarında üç ayrı senet düzenlediği öne sürüldü. Söz konusu senetlerin 15 Ocak tarihli 250 bin dolar, 15 Şubat tarihli 1 milyon 250 bin dolar ve 30 Mart tarihli 1 milyon 250 bin dolar olmak üzere hazırlandığı iddia edildi.

Dosyada yer alan bilgilere göre, bu senetlerde Haluk Levent'in "borçlu", Ahbap Derneği'nin ise "gayrikabili rücu" yani iptal edilemez şekilde kefil olarak gösterildiği ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında ayrıca Arland adına kayıtlı olduğu belirtilen bir gayrimenkulün Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına satın alındığı, taşınmazın dört gün sonra Esin Önder Çağlayan'a devredildiği ve bu işlemin mal varlığı değerlerini aklama kapsamında değerlendirildiği iddia edildi.

Öte yandan soruşturma dosyasında, Yeliz Kaya'nın dijital materyallerinde yapılan incelemelerde bazı yazışmalara ulaşıldığı öne sürüldü. İddiaya göre bu yazışmalarda, Haluk Levent'in asistanından bazı kişilere kendisinin mide kanseri olduğu ve maddi desteğe ihtiyaç duyduğu yönünde haberler yaymasını istediği belirtildi.

Dosyada ayrıca senetlerin kullanılacağı yönündeki endişelerin Levent'e iletildiği, Levent'in ise asistanından kendisine ağlayarak sesli mesaj göndermesini istediğinin tespit edildiği iddia edildi.

18 kişi gözaltına alındı

Yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 18 şüpheli, 12 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yüklü miktarda nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma ve tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.