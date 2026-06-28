7 günde 1300'den fazla kişi sıcak hava nedeniyle öldü

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa'da etkisini artıran aşırı sıcaklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ghebreyesus, sıcak hava dalgası nedeniyle 21 Haziran'dan bu yana 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Avrupa'nın küresel ortalamanın iki katı hızla ısındığını ve dünyanın en hızlı ısınan kıtası olduğunu belirten Ghebreyesus, "Şu anda 150 milyon insan aşırı sıcaklara maruz kalıyor, yüzlerce kişi hayatını kaybetti, okullar kapatıldı, elektrik şebekeleri çökmeye başladı" bilgisini paylaştı.

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerine dikkati çeken Ghebreyesus, geçmişte "nesilde bir kez görülen" sıcak hava dalgalarının artık neredeyse her yıl yaşandığını ifade etti. DSÖ'nün bu konuda daha önce de uyarılarda bulunduğunu hatırlattı.

"Sıcaklık stresi sessiz katil"

Avrupa'da yüksek sıcaklıkların ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Avrupa'da 21 Haziran'dan bu yana yüksek sıcaklıklara bağlı 1300'den fazla ölüm kayıtlara geçti. Sıcaklık stresi, genellikle 'sessiz katil' olarak adlandırılır ve Avrupa'daki evler, iş yerleri ve okullar, bu sıcaklıklara göre inşa edilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Aşırı sıcakların yalnızca günlük yaşamı değil, sağlık sistemleri ve altyapıyı da zorladığı görülüyor. Özellikle yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar ve açık alanda çalışanlar için riskin daha yüksek olduğu değerlendiriliyor.

DSÖ'den eylem planı çağrısı

Ghebreyesus, DSÖ'nün üye devletler ve ortaklarıyla birlikte aşırı sıcakların yol açtığı sağlık tehditlerine karşı çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Bu çalışmaların hazırlık, önleme ve sağlık sistemlerinin daha güçlü yanıt verebilmesine odaklandığını aktardı.

Avrupa ülkelerine çağrıda bulunan Ghebreyesus, "Özellikle iklim değişikliğine karşı sağlığı korumaya yönelik daha geniş gündemin bir parçası olarak, Avrupa ülkelerini sıcaklık sağlığı eylem planlarını uygulamaya teşvik ediyoruz" bilgisini verdi.