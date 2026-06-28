İsrail'den skandal 'soykırım' kararı

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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, İsrail'in 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak resmen tanımasına ilişkin hazırlanan tasarının İsrail Parlamentosu tarafından oybirliğiyle kabul edildiğini açıkladı.

Kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sa’ar, sürece destek veren Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ve hükümet üyelerine teşekkür etti. Sa’ar açıklamasına "Doğru olanı yapmak için asla geç değildir" ifadeleri ile başlarken, "İsrail böylece ahlaki bir görevi yerine getiren ülkeler arasına katılmış oldu" dedi.

Sa’ar, tasarıyı birkaç gün önce sosyal medya hesabından ahlaki ve tarihi bir sorumluluk diyerek duyurmuştu.

İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen kararla birlikte İsrail, 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak resmen tanıyan ülkeler arasına katılmış oldu.

Gazze'deki katliamlar

Karar, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü kanlı savaş nedeniyle uluslararası kamuoyunda "soykırım" suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi.

Başta Güney Afrika olmak üzere çok sayıda ülke ve insan hakları kuruluşu, İsrail'i Gazze'de soykırım işlemekle suçlarken, Tel Aviv yönetimi suçlamaları reddetmişti.