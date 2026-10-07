700 bin dolara uranyum satacağı iddia edildi: Operasyonla yakalandı

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Gürcistan Ulusal Güvenlik Servisi, yabancı bir kişiye 700 bin dolar karşılığında uranyum-238 satmayı planladığı belirtilen şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Şüphelinin aracında yapılan kontrollerde radyasyon tespit edildi.

Bagajdaki iki kap incelemeye alındı

Servisin paylaştığı görüntülerde, güvenlik görevlilerinin şüpheliyi beyaz bir sedan araçtan çıkararak yere yatırıp kelepçelediği görüldü. Ardından bagajdaki iki küçük kap, el tipi radyasyon dedektörüyle incelendi. Kaplardan birinde açık renkli toz bulunduğu görüntülere yansıdı.

Ülkede şubat ayında da 3 milyon dolar değerinde uranyum ile nükleer silah denemelerinde kullanılan bir miktar radyoaktif izotopu satın almaya çalışan iki kişi gözaltına alınmıştı.