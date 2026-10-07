Çinli hibritlere Avrupa freni: Yüzde 15 sınırı masada

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Avrupa ile Çin arasındaki otomobil geriliminde yeni cephe hibrit araçlar oldu. Çin üretimi elektrikli otomobillere uygulanan ek vergiler ithalatı yavaşlatırken Çinli üreticilerin plug-in hibrit modellere yönelmesi Brüksel’i yeni önlem arayışına itti.

AB Ticaret Komiseri Maroš Šefčovič başkanlığındaki heyet 7 Ekim’de Çin’e hareket ederken görüşmelerin 8 ve 9 Ekim’de yapılması planlanıyor. Brüksel’in masadaki seçenekleri arasında Çin’in hibrit otomobil ihracatını gönüllü biçimde sınırlaması bulunuyor; daha önce gündeme gelen önerilerde Çinli hibritlerin AB pazarındaki payının yaklaşık yüzde 15 ile sınırlandırılması istenmişti.

Çinli hibrit ithalatı bir yılda katlandı

AB’nin asıl endişesi Çinli üreticilerin elektrikli otomobillere getirilen vergilerin ardından hızla hibrit araçlara yönelmesi. Çin’den Avrupa’ya gönderilen hibrit otomobil sayısı Ekim 2024’te ayda yaklaşık 3 bin 800 seviyesindeyken Temmuz 2026’da yaklaşık 50 bine ulaştı.

Bu artışın arkasında mevcut gümrük düzenlemesindeki önemli fark bulunuyor. Avrupa Birliği, Çin’de üretilen bataryalı elektrikli otomobillere 2024’ten bu yana ek telafi vergileri uygularken hibrit otomobiller aynı soruşturmanın kapsamına alınmadı. Avrupa Komisyonu da daha önce hibritler hakkında ayrı bir ticaret savunma soruşturmasının bulunmadığını açıklamıştı.

Sonuçta Çinli üreticiler için hibrit otomobiller Avrupa pazarına açılan daha düşük maliyetli bir kanal haline geldi. Brüksel ise elektrikli otomobillere getirilen önlemlerin hibrit ithalatındaki hızlı büyüme nedeniyle etkisini kaybetmesinden endişe ediyor.

Brüksel yüzde 15 sınırı istiyor

Avrupa tarafının tercih ettiği ilk seçenek yeni bir gümrük vergisi yerine Çin’in ihracatını kendi isteğiyle sınırlandırması. Görüşmelerde daha önce gündeme gelen formüle göre Çinli hibrit otomobillerin Avrupa pazarındaki payının yaklaşık yüzde 15 seviyesinde tutulması hedefleniyor.

Böyle bir anlaşma sağlanırsa Çinli üreticiler Avrupa’ya gönderdikleri araç sayısını belirli sınırlar içinde tutacak. Karşılığında Brüksel’in doğrudan yeni vergi veya ticaret savunma önlemlerine başvurmasının önüne geçilebilecek.

Ancak Avrupa tarafı yalnız otomobilleri görüşmüyor. Çin’den makine, metal, kimya ve başka sanayi ürünlerinde hızla artan ithalat da masada bulunuyor. Avrupa Birliği’nin Çin karşısındaki mal ticareti açığı günlük 1 milyar euronun üzerine çıkarken Brüksel, ekim görüşmelerinden “somut ve ölçülebilir” sonuç görmek istediğini daha önce açık biçimde duyurdu.

Çin kota talebine karşı çıktı

Pekin ise gönüllü ihracat sınırlamasına başından beri karşı çıkıyor. Çin Ticaret Bakanlığı, hibrit otomobil ihracatına yönelik böyle bir sınırlamanın Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğunu savunarak teklifin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı da Avrupa’nın pazar açıklığı ve serbest ticaret ilkelerine bağlı kalması gerektiğini belirtirken Çinli şirketlerin haklarını korumak için gelişmelerin yakından izleneceğini bildirdi. Pekin’in yaklaşımı, 8-9 Ekim görüşmelerinde hızlı bir anlaşmaya ulaşılmasının kolay olmayacağına işaret ediyor.

Brüksel’in elinde ise daha sert seçenekler bulunuyor. Gönüllü anlaşma çıkmaması halinde hibrit otomobiller için yeni ticaret savunma soruşturmaları, ek vergiler veya ürün bazlı kota mekanizmaları yeniden gündeme gelebilir. Fransa ve Almanya da son haftalarda Çin kaynaklı ithalata karşı Avrupa’nın daha hızlı hareket edebilmesini sağlayacak yeni araçlar geliştirilmesini istiyor.

Türkiye açısından da kritik

Avrupa’daki karar Türkiye otomotiv sektörü açısından da yakından izlenmesi gereken bir gelişme. Türkiye’nin otomotiv ihracatının ana pazarı Avrupa olurken Çinli üreticiler de hem Türkiye pazarındaki satışlarını hem de Avrupa’ya yönelik üretim ve yatırım seçeneklerini büyütmeye çalışıyor.

AB’nin Çin’den doğrudan otomobil ithalatını daha da sınırlaması, Çinli şirketlerin Avrupa içinde veya Avrupa pazarına yakın üretim merkezlerine yönelme eğilimini güçlendirebilir. Bu nedenle hibrit otomobiller için alınacak karar yalnız Çin’den yapılan ithalatı değil, önümüzdeki yıllarda yeni otomotiv yatırımlarının hangi ülkelerde yapılacağını da etkileyebilir.

Şimdi gözler 8-9 Ekim’deki görüşmelerde olacak. Tarafların yüzde 15 sınırı veya başka bir ihracat yönetimi modeli üzerinde anlaşması, Çinli otomobillerin Avrupa’daki hızlı büyümesinde ilk kez doğrudan miktar sınırının devreye girmesi anlamına gelecek; uzlaşma çıkmaması halinde ise yeni vergi ve kota tartışması daha da sertleşecek.