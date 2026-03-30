87 yıllık perakende gıda devi yüzlerce çalışanını işten çıkarıyor

ABD'nin önde gelen gıda ve ilaç perakendecisi Albertsons (ACI), yeniden yapılanma kapsamında Kuzey Teksas pazarından geri çekilirken, onlarca mağazasını kapattı, yüzlerce çalışanla yollarını ayırdı.

Perakende devinin nisan ayı sonuna kadar Teksas'daki iki şubesini daha kapatacağı ve 138 çalışanı işten çıkaracağı öğrenildi. 2025 yılında Kaliforniya ve Washington DC'de 20'den fazla mağazasını kapatan ACI, son derece rekabetçi bir pazarda birleşme hedeflerinin azalmasıyla birlikte dijital verimliliğe odaklanıyor.

Şirket çatısı altında Safeway, Vons, Acme, Pavilions, Shaw's ve Tom Thumb gibi bilinen markalar yer alırken bu markaların 35 eyalette toplam 2 bin 200'den fazla mağazası bulunuyor.

Can simidini kaçırdı

2024 yılında, gıda devi Kroger ile Albertsons arasında planlanan 24,6 milyar dolarlık birleşme, antitröst endişeleri ve işçilerin pazarlık gücünü azaltacağı endişesiyle gerçekleşmedi.

Analistlere göre anlaşma Costco, Walmart ve Teksas merkezli HEB'den gelen rekabetin pazarda ayakta kalmayı son derece zorlaştırdığı bir dönemde, mali açıdan baskı altında olan Albertsons için kaçırılmış bir can simidi oldu.