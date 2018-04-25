9. Saraybosna İş Forumu başladı

25 Nisan 2018

Bosna Bank International (BBI) ile İslam Kalkınma Bankası (IDB) tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu iş forumunun parlamento binasındaki açılışına Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Bakir İzetbegovic'in yanı sıra Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Sırbistan, Suudi Arabistan, Endonezya ve Fas'tan bakanlar ile 2 bine yakın iş adamı katıldı.

"Tek bölge, tek ekonomi" sloganıyla düzenlenen forumun resmi açılışını yapan İzetbegovic, buradaki konuşmasında, tecrübelerin ve fikirlerin paylaşımı için dokuzuncu kez bir araya geldiklerini belirterek, geçen zaman içinde forum sayesinde başarılı yatırımlar gerçekleştirildiğini söyledi.

SBF'nin herkes için bir fırsat olduğunu vurgulayan İzetbegovic, "Kimi bunu yeni iş anlaşmaları imzalayarak, yeni markaları tanıyarak, kimi ise yeni istihdam alanları açıp ekonomik kalkınmayı garanti altına alarak yapacak." ifadelerini kullandı.

İzetbegovic, geçen 9 yıllık süre zarfında Bosna Hersek'in ve Saraybosna'nın yatırımcılar için çekici bir yer haline geldiğinin altını çizerek, "Bosna Hersek, iş insanlarının buluştuğu harika bir noktadır. Aynı zamanda Güneydoğu Avrupa bölgesinin de merkezidir. Komşu ülkelerin temsilcileri de bu organizasyona katılarak iş birliği imkanları yaratabileceğimizi göstermiştir." şeklinde konuştu.

Bosna Hersek'in su kaynakları bakımından zengin bir ülke olduğunu kaydeden İzetbegovic, bu potansiyelin gerek içme suyu gerekse enerji noktasında kullanılması gerektiğini ifade etti.

İzetbegovic, Bosna Hersek'in aynı zamanda kömür yatakları, ormanları, güçlü rüzgar potansiyeli ve farklı madenler açısından da zengin bir ülke olduğunun altını çizerek, ülkedeki sanayi geleneği, yetişmiş iş gücü, avroya bağlı sabit para birimi, yabancı yatırımcılara sunulan imkanlar ve önemli tecrübelere sahip firmaların birçok fayda sunduğunu vurguladı.

İşsizlik azalıyor, ihracat artıyor

Bosna Hersek'te işsizliğin sürekli azaldığını, son üç yılda yaklaşık 50 bin yeni istihdam alanı açıldığını aktaran İzetbegovic, bu süreçte ihracatın da güçlü bir şekilde arttığını söyledi.

İzetbegovic, dost Türkiye'nin de desteğiyle Sırbistan ile Bosna Hersek arasında inşa edilmesi planlanan otoyol projesinin gerçekleştirilmesi yolunda ilerlediklerini kaydederek, bu projenin iki farklı güzergahtan Saraybosna ile Belgrad'ı birbirine bağlayacağını aktardı.

Yaşanan tüm olumlu gelişmelere rağmen, "harika" olmadıklarını kaydeden İzetbegovic, "Ancak daha iyi ve daha istikrarlı olduğumuzu söyleyebiliriz." dedi.

Karşılaştığı tüm sorunlara rağmen Bosna Hersek'in sürekli ileri gittiğinin altını çizen İzetbegovic, "Yavaş, ama ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

İzetbegovic, yakın zamanda Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik süreci kapsamında "aday ülke" statüsü almayı, aynı zamanda NATO'ya üyelik süreci kapsamında Üyelik Eylem Planı'nı aktifleştirmeyi beklediklerini ifade ederek, tüm bunların Bosna Hersek'i yatırımlar için daha güvenli bir ülke haline getireceğini vurguladı.

Bosna Hersek'in 10 yıl içinde istikrarlı ve refah seviyesi yüksek bir Avrupa ülkesi olabilmek için tüm koşullara sahip olduğunu kaydeden İzetebgovic, bu noktada içeride daha fazla uzlaşıya, reform sürecinde daha fazla adanmışlığa ve hem Doğu hem de Batı'daki dostlarının desteğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

İzetbegovic sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm bunları göz önüne aldığımızda, şimdi yatırım için Bosna Hersek'e gelmenin tam zamanı. Bugünkü çabalar, yakın gelecekte fazlasıyla geri dönecektir. Sektör liderlerinin yatırım için tam zamanı olduğunu göreceğine inanıyorum. Bu ülke yatırımcılara kapılarını açarak, sayısız imkan sunuyor."

"SBF bölgesel bir iş forumudur"

Forumun organizatörlerinden BBI Genel Müdürü Amer Bukvic de SBF'nin bölgesel bir iş forumu olduğunu belirterek, organizasyonda kendilerine destek olan devlet kurumlarına ve bölge ülkelerinin temsilcilerine teşekkür etti.

SBF'nin Güneydoğu Avrupa'da yatırım yapacaklar için bir kapı olduğunun altını çizen Bukvic, "Burası dünyanın en güzel yerlerinden biri. Bölge ekonomisinin sürekli olarak gelişmesini istiyoruz. AB'ye yakın olduğumuz için beyin göçü sorunu ile karşı karşıyayız. Bunu durdurmak için en kısa zamanda bir şeyler yapmalıyız. İş forumu, bunun için gerekli koşulları sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu yılki iş forumunda bin 800 katılımcı bulunduğunu ve bölgesel 225 projenin sunumunun yapılacağını aktaran Bukvic, iş birliği ve bölgede daha iyi bir gelecek inşa etmek için tüm katılımcılara birlik olma çağrısında bulundu.

IDB Başkanı Bandar Hajjar ise IDB üyesi ülkelerin ekonomileri hakkında bilgiler vererek, bu ülkelerden yatırımcılara bölgeye ve Bosna Hersek'e yatırım yapmaya davet etti.

İki gün sürecek iş forumu kapsamında "Batı Balkanlar Altı Bölgesel Ekonomik Alan-AB ile Gelişmek", "Güneydoğu Avrupa Uluslararası Ağ Geçitleri ve Bağlantılar", "Güneydoğu Avrupa için Hızlı Büyüme Fırsatı Olarak Turizm", "AB Tedarik Zinciri ve Batı Balkan Şirketleri Üzerindeki Etkisi", "Güneydoğu Avrupa'da Bilişimde Sermayeleşmek ve Dijital Ekonomi Eğilimleri" ve "Diğer Bölgeler İçin Ekonomik Kalkınma Modeli Olarak Dubai" başlıklı paneller de düzenlenecek.