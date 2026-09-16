AB harekete geçti: Dev laboratuvarlar masaya çağrılıyor

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yaptığı yıllık "Birliğin Durumu" konuşmasında, yapay zekanın ekonomi ve güvenlik açısından temel teknolojilerden biri haline geldiğini söyledi.

Teknolojinin hızla gelişen kapasitesinin yeni güvenlik sorunlarını da beraberinde getirdiğine dikkati çeken von der Leyen, "En gelişmiş yapay zeka modellerinin kapasitesi arttıkça söz konusu riskler de daha belirgin hale geliyor" dedi, yapay zeka ajanlarının kendileri için belirlenen ortamların dışına çıkması veya sistemlere zararlı kod yerleştirmesi gibi vakaların ilk uyarı işaretleri olduğunu ifade etti.

Sektördeki fren çağrısını hatırlatan von der Leyen, "Bu teknolojiyi geliştirenler açık biçimde konuşuyorsa bizim de aynı açıklıkta hareket etmemiz gerekiyor." dedi.

Büyük yapay zeka laboratuvarlarına davet

AB Yapay Zeka Yasası'nın güvenlik tedbirleri açısından kritik olduğunu vurgulayan von der Leyen, Kanada ve İngiltere başta olmak üzere benzer yaklaşımı paylaşan ülkelerle işbirliğinin artırılacağını bildirdi.

İşbirliğinin modellerin değerlendirilmesi ve doğrulanması, erken uyarı sistemleri ve yapay zeka güvenliği alanlarına odaklanacağını belirten von der Leyen, "En ileri yapay zeka modellerini geliştiren başlıca laboratuvarları, sektörün bu modellerin gelişim hızını kontrollü biçimde yönetmeye yönelik devam eden çalışmalarını nasıl destekleyebileceğimizi görüşmek üzere davet edeceğim." ifadelerini kullandı.

Avrupa kendi kapasitesini artıracak

Von der Leyen, yapay zekada güvenliğin yanı sıra teknolojik bağımsızlığın da önem taşıdığını belirterek, "Bağımsızlığımız açısından kritik önem taşıdığı için bu yarışın içinde kalmalıyız." dedi. Bu kapsamda Avrupa'nın bilgi işlem kapasitesinin artırılması, kamu ve özel sektör kaynaklarının gelecek vadeden Avrupalı girişimlere yönlendirilmesi için yeni adımlar atılacağını söyledi.

AB'nin yapay zekanın gerçek ekonomide kullanımını yaygınlaştırmaya odaklanacağını kaydeden von der Leyen; sağlık, ulaşım, tarım-gıda, ileri imalat ile savunma ve uzayı öncelikli beş alan olarak sıraladı. Bu sektörlere yönelik yeni girişimlerin kasım ayında açıklanacağını bildirdi.

Sağlık sektöründe yapay zekanın doktorların yerine geçmesi değil, çalışmalarını desteklemesi gerektiğini belirten von der Leyen, "Yapay zekanın doktorlarımızı güçlendirmesi gerekiyor, onların yerini alması değil." diye konuştu.

Von der Leyen, Avrupa'nın daha düşük maliyet ve enerji tüketimiyle çalışan, insan iradesini merkezde tutan bir yapay zeka modeli hedeflediğini ifade etti.