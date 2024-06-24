AB, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar üzerinde anlaştı

AB'nin Rusya'ya yönelik 14'ncü yaptırım paketi, Rus sıvılaştırılmış doğal gazının (LNG) üçüncü ülkelere sevk edilmek üzere AB'de yeniden yüklenmesinin yasaklanmasını da içeriyor.

Ayrıca AB'ye yaptırımların delinmesini engellemek için daha fazla araç sunmanın yanı sıra Ukrayna'ya karşı eylemler için 116 kişi ve kuruluşu daha hedef alıyor.