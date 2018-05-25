AB, vergi kara listesinden 2 ülke çıkarttı

25 Mayıs 2018

Avrupa Birliği (AB), Karayip ülkelerinden Bahamalar ile Saint Kitts ve Nevis'i vergi konusunda iş birliği yapmayan ülkeler listesinden çıkarttı.

AB Konseyi, aralık ayında yayınlanan ve AB ile vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeleri içeren "vergi cenneti kara listesi"nden Bahamalar ile Saint Kitts ve Nevis'in çıkarıldığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu iki ülkenin AB'nin vergiyle ilgili kaygılarını gidermek için yüksek siyasi düzeyde taahhütlerde bulundukları, bu nedenle listeden çıkarıldıkları kaydedildi.

AB'nin vergi cenneti kara listesinde Amerikan Samoası, Guam, Namibya, Palau, Samoa, Trinidad ve Tobago ve ABD Virjin Adaları’ndan oluşan 7 ülke bulunuyor.

Öte yandan, listenin yaptırım sorunu da bulunuyor. Kara listede yer alan ülkelere karşı uygulanacaklar konusunda henüz AB üyesi ülkeler arasında net bir uzlaşı bulunmuyor.

Kaynak: AA