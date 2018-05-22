AB, yeni ticaret anlaşması müzakerelerine başlıyor

22 Mayıs 2018

Avrupa Birliği (AB), Avustralya ve Yeni Zelanda'yla Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerine başlama kararı aldı.

AB Konseyi, Avustralya ve Yeni Zelanda'yla ticaret anlaşması yapılması için AB Komisyonuna müzakerelere başlama yetkisi verilmesi kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, iki ülkeyle yapılacak STA'ların ticarete yönelik engelleri azaltmayı, gümrük vergilerini kaldırmayı, hizmet sektörü ve kamu alımlarına daha fazla erişim sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Yapılacak anlaşmanın bazı hassas sektörleri koruyacağına dikkat çekilen açıklamada, tarımsal ürünlerde tam serbestleşme öngörülmediği kaydedildi.

AB üyesi 28 ülke adına ticaret anlaşması yapma yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

Bu aşamadan sonra, AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, Haziran ayında müzakereleri siyasi düzeyde başlatmak için Avustralya ve Yeni Zelanda'ya ziyaret düzenleyecek. İlk tur müzakerelerin Temmuz ayında Brüksel'de gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA