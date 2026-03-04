AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Türkiye bu füzeleri düşürebilecek kapasitede

Kallas, Polonya'nın başkenti Varşova'da ülkenin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Orta Doğu'daki çatışmaların hızla genişlediğini belirten Kallas, "Tahran'ın stratejisi, komşularına ayrım gözetmeksizin saldırarak kaos yaratmak ve bölgeyi ateşe vermektir. Rejim, kendi sonunu getirmek için güçlü bir zemin hazırlıyor." dedi.

Kallas, "İdeal senaryo, komşularına hiçbir tehdit oluşturmayan demokratik bir İran olurdu." değerlendirmesini yaparken, şu an bölgedeki çatışmanın hangi yöne evrileceğini kimsenin tahmin edemediğini söyledi.

Bölgede binlerce Avrupa vatandaşının mahsur kaldığını ve dolayısıyla güvenliklerinin tehlikede olduğunu aktaran Kallas, "AB, bölgede mahsur kalan vatandaşlar için konsolosluk yardımı koordine ediyor ve geri dönüş uçuşlarını finanse ediyor. Deniz misyonlarımız da uluslararası denizciliğin korunmasına yardımcı oluyor." diye konuştu.

Kallas, çatışmanın Avrupa'nın savunma kapasitesine yatırım yapması gerektiğini bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Örneğin, Batı'da hava savunma sistemleri zaten yetersiz ve bu savaş onları daha da zor durumda bırakacak." uyarısında bulundu.

İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilen balistik mühimmat hakkında konuşan Kallas, "Tabii ki Türkiye bu füzeleri düşürebilecek kapasitede." dedi.

Kallas ayrıca,​​​​​​​ ABD-İsrail-İran çatışması nedeniyle "Orta Doğu dışına gelen füzelerin" de endişe verici olduğunu kaydetti.

Ukrayna'nın gündemden düşmesine izin veremeyeceklerini ifade eden Kallas, "Moskova'nın Tahran'da bir müttefikini daha kaybettiği" yorumunu yaptı.

Kallas, Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketinin en kısa sürede onaylanması gerektiğini kaydederek, "Rusya'nın petrol ihracatına yönelik tam bir denizcilik hizmetleri yasağı, Moskova'nın savaş fonlarını büyük ölçüde azaltacaktır." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için yapılan müzakerelerde Avrupa'nın da talepleri olduğunu vurgulayan Kallas, "Önemli olan, Avrupa'ya yönelik talepler varken, devam eden müzakereleri önceden onaylamamamızdır. Bu konuda çok net ve kesin olmalıyız, müzakere yapmadan önceden onay vermemeliyiz. Bu yüzden masada yer almamız gerekiyor." dedi.

Bakan Sikorski ise Avrupa ve Rusya'nın gelecekteki güvenlik mimarisi hakkında farklı önerileri olduğunu belirterek, AB'nin ABD-Rusya-Ukrayna arasında yürütülen müzakerelerde söz sahibi olması gerektiğini kaydetti.

Müzakereler sonucunda Ukrayna sınırlarının güvenliğinin sağlanması gerektiğini söyleyen Sikorski, "Bu süreç sonucunda sadece Ukrayna'ya değil, bize de Rusya'nın başka bir saldırı savaşı başlatamayacağından emin olmalıyız." diye konuştu.

Sikorski, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki çatışmaları birbirine bağlayan şeyin "Şahed tipi" insansız hava araçları olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu yıkım makinesinin binlercesi İran'a saldırmayan ülkeleri vurdu. Ukrayna'ya şimdiden 57 bin adet fırlatıldı. Umarım bu, ABD'nin karar verme sürecinde Rusya ve İran'ın bu konuda birlikte hareket ettiğini ve hem İsrail'in hem de Ukrayna'nın kalkınma için güvenliğe ihtiyacı olduğunu fark etmesini sağlar."