İran'dan füze ateşlenmişti: NATO'dan Türkiye'ye destek mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlenen ve Türkiye'ye ilerlediği belirlenen balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından zamanında müdahale edilerek imha edildiğini duyurdu. Konuya ilişkin NATO'dan ise ilk açıklama geldi.

NATO: Türkiye'nin yanındayız

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin yanında olduğu ifade edildi. Konuya ilişkin NATO Sözcüsü Allison Hart, "NATO, Türkiye dahil tüm müttefiklerinin yanındadır. Savunma duruşumuz güçlü şekilde devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

