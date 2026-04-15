ABD: 48 saattir abluka geçilemedi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan TSİ 17.00'dan bu yana Hürmüz Boğazı'ndaki uygulanan ablukaya ilişkin güncel verileri paylaştı. Açıklamada, "İlk 48 saat içinde hiçbir gemi ABD ablukasını aşamadı ve 9 gemi, ABD kuvvetlerinin geri dönme talimatına uyarak İran limanlarına veya kıyı bölgelerine geri döndü" denildi.

Ayrıca başka bir açıklamada, CENTCOM'un abluka kapsamındaki faaliyetlerini sürdürdüğü ve ABD Donanması'na ait savaş gemilerinin Umman Körfezi'ndeki devriyelerine devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "ABD güçleri teyakkuzda ve emirlere uyulmasını sağlamaya hazır durumda" ifadeleri kullanıldı. CENTCOM açıklamaya ek olarak, bölgedeki gemilere iletilen uyarı anonsunu da kamuoyuyla paylaştı.

Paylaşıma göre bölgedeki gemilere ve ablukaya yaklaşan taşıtlara geçilen anonsta, "ABD, İran limanları ve kıyı bölgelerine yönelik resmi bir abluka ilan etti. Limandan ayrılan tüm gemilerin derhal geri dönmeleri ve bir sonraki durakları İran ise seferlerini durdurmaları tavsiye edilmektedir. Ablukayı ihlal etmeye çalışmayın. İran limanlarına giden veya bu limanlardan gelen gemiler durdurulacak, aranacak ve el konulacaktır. Geri dönün ve denetime hazır olun. Ablukaya uymazsanız güç kullanılacaktır. Bütün ABD Donanması, bu karara uyulmasını sağlamak üzere hazır durumdadır" ifadeleri kullanıldı.