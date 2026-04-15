Dünya Bankası düğmeye bastı: Savaş için dev finansman planı

Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Orta Doğu’daki savaşın yol açtığı ekonomik tahribatı azaltmak için önümüzdeki 15 ay içinde 80 ila 100 milyar dolar arasında finansmanın devreye sokulabileceğini duyurdu. Pandemi sürecinde sağlanan 70 milyar dolarlık desteğin ise yeni bütçe ile geride bırakılması bekleniyor.

Kısa vadede ilk kaynak devreye giriyor

Banga, ilk etapta kriz müdahale mekanizması kapsamında 20 ila 25 milyar doların hızlı şekilde kullanılabileceğini belirtti. Ayrıca mevcut projelerin yeniden düzenlenmesiyle yaklaşık altı ay içinde 30 ila 40 milyar dolarlık ek finansman oluşturulmasının hedeflendiğini aktardı.

Toplam destek 100 milyar dolara çıkabilir

Çatışmaların uzaması durumunda Dünya Bankası’nın bilançosu ve ilave finansman imkanlarının devreye alınacağını vurgulayan Banga, toplam desteğin 100 milyar dolara kadar ulaşabileceğini ifade etti. Bu senaryonun, savaşın bölge ekonomileri üzerindeki uzun vadeli etkilerine karşı daha güçlü bir müdahaleyi temsil ettiği değerlendiriliyor.

IMF’den büyüme uyarısı

Aynı gün Uluslararası Para Fonu tarafından yapılan açıklamada, savaşın tetiklediği enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle küresel büyüme tahmininin aşağı yönlü güncellendiği bildirildi. Çatışma yaşanmasaydı küresel büyümenin yüzde 3,4 seviyesine ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Savaş uzarsa hasar derinleşebilir

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, çatışmaların birkaç hafta içinde sona ermesi halinde küresel ekonominin hızlı bir toparlanma sürecine girebileceğini belirtti. Ancak savaşın yaz aylarına kadar sürmesi durumunda daha ciddi ve kalıcı ekonomik zararların ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

Enerji ve enflasyon riski öne çıkıyor

Banga, savaş sona erse dahi enerji piyasalarında dengenin kısa sürede sağlanmasının zor olduğunu vurgularken, Georgieva hükümetlere enflasyon konusunda dikkatli olunması çağrısı yaptı. Georgieva, enerji fiyat şoklarına karşı geçici ve hedef odaklı desteklerin tercih edilmesi gerektiğini, geniş kapsamlı sübvansiyonların ise enflasyonu artırabileceğini ifade etti.