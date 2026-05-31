NATO, ABD askerlerinin geri çekilmesini hızlandıracak planı tartışacak

ABD yönetimi, Avrupa genelindeki askeri üslerde konuşlu personelinin bir kısmının geri çekilme sürecini hızlandıracak yeni önerilerini Haziran ayında müttefiklerine sunmayı planlıyor. Pentagon kaynakları, Washington müttefiklerine resmi planı yaklaşan NATO kuvvet planlama konferansında açıklayacak. Bu karar, ABD'nin kıtadaki derin darbe yeteneklerini yüzde 50 oranında azaltma hamlesini ve daha önce Almanya’dan 5 bin askeri çekeceğini ilan etmesini takip ediyor.

NATO ittifakı geri çekilme takviminin daralmasını değerlendirecek

Üst düzey bir Pentagon kaynağı, Washington yönetiminin bu hızlandırılmış tahliye planının somut parametrelerini Haziran ayında düzenlenecek konferansta ortaya koyacağını ifade ediyor. Beyaz Saray’ın başlattığı bu agresif yapısal değişikliklerin hangi askeri tesisleri kapsayacağı ve operasyonun tam hızı henüz gizli tutuluyor.

Washington, Mayıs ayının başında Almanya’da görevli 5 bin aktif askeri doğrudan geri çekeceğini duyurarak bu sürecin temelini atmıştı. Pentagon, ilk etapta tahliye işleminin 6 ila 12 ay arasında süreceğini öngörüyordu. Haziran ayında sunulacak yeni öneri ise bu operasyonel pencereyi ciddi şekilde daraltmayı hedefliyor. Almanya, şu anda yaklaşık 35 bin Amerikan askerine ev sahipliği yapıyor ve bu sayı ABD’nin Avrupa’daki en büyük askeri varlığını oluşturuyor.

NATO koruma kalkanı derin darbe yeteneklerinin azalmasıyla zayıflıyor

Asker çekme sürecini hızlandırma hamlesi, ABD’nin Avrupa’daki kritik deniz uçak gemileri ve gelişmiş savaş uçaklarını içeren derin darbe yeteneklerini yüzde 50 oranında azaltma kararıyla eş zamanlı ilerliyor. Savunma politikalarından sorumlu müsteşar kıdemli danışmanı Alexander Velez-Green, müttefikleri bu sert kesintiler konusunda resmi olarak bilgilendirdi.

Polonya’da milliyetçi lider Karol Nawrocki’nin devlet başkanı seçilmesinin ardından Trump, bu ülkeye 5 bin ek asker konuşlandıracağını açıklamıştı. Bu tür dönemsel esnemelere rağmen, ABD’nin kıtadaki genel askeri varlığı net bir geri çekilme trendi sergiliyor. Bu strateji, Trump yönetiminin Ulusal Güvenlik Stratejisi ve Ulusal Savunma Stratejisi belgelerinde yer alan katı savunma çerçevesiyle uyum gösteriyor. Söz konusu dokümanlar, Avrupa devletlerinin kendi konvansiyonel sınırlarını bağımsız olarak finanse etmesini ve savunmasını açıkça şart koşuyor.

NATO üyeleri Ankara zirvesinde yeni sorumluluklar üstlenecek

Amerikan güvenlik garantilerinin hızla ortadan kalkması ittifak içinde ciddi bir baskı oluştururken, bazı Avrupa başkentlerinde ABD’nin kıtayı tamamen terk edeceğine dair endişeler artıyor. Buna karşın kıdemli diplomatlar, bu zorunlu geçişi varoluşsal bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Temsilciler, Washington’ın uzun süredir dile getirdiği Asya eksenli stratejik kayma uyarılarının Avrupa için büyük bir fırsat sunduğunu savunuyor.

İttifak üyeleri, parçalanmış savunma pazarlarını birleştirerek bağımsız askeri yeteneklerini artırmayı ve Amerikan vergi mükelleflerine olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Washington, Avrupalı ortaklarına bütçe açığını kapatmaları için 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek kritik Ankara zirvesine kadar süre tanıdı. Avrupa ülkeleri, ayrılan ABD güçlerinin arkasında bırakacağı devasa yapısal boşlukları nasıl dolduracaklarına dair milyarlarca dolarlık kapsamlı bir strateji sunacak.