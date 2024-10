ABD Basını: İran, İsrail’in beklenen misillemesine karşı askeri plan hazırlıyor

Takip Et

İsrail, İran’a misilleme saldırısına hazırlanırken İran da önlem almak için harekete geçti. ABD merkezli The New York Times Gazetesi, İran silahlı kuvvetlerine savaşa hazır olmaları, ancak aynı zamanda savaşın başlamasından kaçınmaları talimatı verildiğini öne sürdü.



İkisi İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 4 İranlı yetkiliye dayandırılan habere göre İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, orduya İsrail saldırısına yanıt vermek için birden fazla askeri plan hazırlamasını emretti. İran’ın yanıtının İsrail’in misillemesinin şiddetine göre değişkenlik göstereceğini belirten kaynaklar, İsrail’in geniş çaplı hasara ve yüksek can kaybına yol açması, petrol ve enerji altyapısını, nükleer tesisleri hedef alması veya üst düzey yetkilileri öldürmesi durumunda buna göre misilleme yapacağını ifade etti.



İranlı yetkililer, İsrail’in misillemeyi füze ve insansız hava araçlarının depolandığı tesisler ile askeri üslerle sınırlandırması durumunda ise İran’ın karşılık vermekten kaçınabileceğini kaydetti.



İsrail’in geniş çaplı saldırı ihtimaline karşılık hazırlanan plana göre İsrail topraklarına bin balistik füze fırlatılacak, bölgedeki İran destekli grupların saldırıları artacak, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nda küresel enerji tedarik ve nakliye akışı kesintiye uğrayacak.

İran’ın yaklaşık 3 haftadır beklenen saldırıya karşı silahlı kuvvetlerini alarma geçirdiğini, askeri ve nükleer tesislerdeki hava savunmasını güçlendirdiğini belirten kaynaklar, Irak ve Suriye’de DEAŞ’a karşı mücadelede görev alan üst düzey generallerin tüm sınır bölgelerine konuşlandırıldığını söyledi.

İran-İsrail arasında tansiyon yükselmişti

İsrail ve İran arasındaki gerginlik İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten sonra artmaya başlamıştı. İran, İsrail’in 1 Nisan’da Suriye’nin başkenti Şam’daki İran büyükelçiliğine saldırmasına karşılık olarak 13 Nisan’da İsrail’e insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirmişti.



İran ayrıca 1 Ekim’de Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın ve Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Abbas Nilfuruşan’ın öldürülmesine karşı İsrail’e 180 balistik füze ile saldırı gerçekleştirmişti. İsrail İran’ın 1 Ekim’de İsrail’e düzenlediği balistik füze saldırılarına misilleme olarak Tahran’a sert bir yanıt vereceğini belirtmişti.