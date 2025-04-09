Prof. Dr. Hakan Kara paylaştı: Merkez Bankası’nın rezervlerinde son durum belli oldu
İç siyasette 19 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan, dış siyasette de ABD Başkanı Donald Trump’ın ek gümrük vergileriyle devam eden süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) net rezervlerinde yaşanan kayıp 42 milyar doları aştı.
İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerinde yaşanan erimeye ilişkin bir paylaşım yaptı.
Eski TCMB Başekonomisti Kara, Mart’ın ikinci haftasından bu yana net rezervlerde 42,2 milyar dolar, brüt rezervlerde ise 25 milyar dolar azalma olduğuna dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından piyasalarda ciddi dalgalanma yaşanmıştı.
Gözaltı haberinin ardından artan döviz talebini karşılamak için Merkez Bankası üç günde 25 milyar dolar satmıştı.
Dolar kuru gün içinde 42 lirayı görmüş ve Merkez’in müdahalesiyle 38 lira civarına gerilemişti.
Mart’ın ikinci haftasından bu yana Merkez Bankasının net rezervleri 42,2 milyar dolar, brüt rezervleri 25 milyar dolar azaldı. pic.twitter.com/A4L60Zf15w— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) April 9, 2025