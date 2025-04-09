Prof. Dr. Hakan Kara paylaştı: Merkez Bankası’nın rezervlerinde son durum belli oldu

İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerinde yaşanan erimeye ilişkin bir paylaşım yaptı.

Eski TCMB Başekonomisti Kara, Mart’ın ikinci haftasından bu yana net rezervlerde 42,2 milyar dolar, brüt rezervlerde ise 25 milyar dolar azalma olduğuna dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından piyasalarda ciddi dalgalanma yaşanmıştı.

Gözaltı haberinin ardından artan döviz talebini karşılamak için Merkez Bankası üç günde 25 milyar dolar satmıştı.

Dolar kuru gün içinde 42 lirayı görmüş ve Merkez’in müdahalesiyle 38 lira civarına gerilemişti.