ABD basını: İsrail ve Hamas esir takası konusunda anlaşmaya varmak üzere

The Washington Post gazetesine konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkili, İsrail ve Hamas'ın, kadın ve çocukların serbest bırakılmasını sağlayacak "esir takası anlaşmasının genel hatları üzerinde anlaştığını" öne sürerek, İsrailli ve Filistinli kadın ile çocukların gruplar halinde eş zamanlı olarak serbest bırakılmasının planlandığını ifade etti.

İsrailli yetkili, birkaç gün içinde duyurulma ihtimali olduğunu belirttiği anlaşma kapsamında, esirlerin güvenli şekilde evlerine varmasına ve Gazze'ye insani yardım girişinin artmasına olanak sağlayacak 5 günlük ateşkes ilan edileceğini savundu. Haberde, anlaşmanın İsrail, Katar ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) işbirliğinde "şekillendiği" belirtilerek, İsrailli yetkililerin Katar'dan "sadece arabuluculuk yapmasını değil, Hamas'ın esirleri serbest bırakması için nüfuzlarını kullanmasını istediği" öne sürüldü.