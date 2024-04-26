ABD basınında Erdoğan ve Biden iddiası: '9 Mayıs'ta görüşecekler'

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Mayıs’ta resmi davetli olarak ABD'ye gideceğini ve ilk kez Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşeceğini öne sürdü.

Bloomberg''in konuya yakın ancak isimlerini vermek istemeyen kaynaklarına göre, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs’ta görüşecek.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Erdoğan'ın ziyaretinde neler konuşulacağına dair bir program yapılmadığını söyledi.

Dün gerçekleştirdiği rutin basın brifinginde konuşan Kirby, “Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok” ifadesinde bulunurken ziyaretin iptaline ilişkin bir açıklaması olmadı.

9 Mayıs'ta gerçekleşmesi beklenen ziyaret, 26 Mart'ta duyurulmuştu.