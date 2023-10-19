ABD Başkanı Biden: Mısır sınır kapılarını açmayı kabul etti

ABD Başkanı Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin başlangıç olarak yaklaşık 20 kamyonun Gazze’ye gitmesi için sınırı açmayı kabul ettiğini belirtti.

Biden, insani yardımlara Hamas’ın el koyması durumunda “bunların sona ereceğini” ifade ederken Beyaz Saray yetkilileri de insani yardımların en erken yarın gitmeye başlayacağını kaydetti.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamaya göre iki lider, Birleşmiş Milletler’in insani yardım çağrısına “acil ve güçlü” şekilde yanıt verilmesinin teşvik edilmesinde mutabık kaldı.

Mısır Senatosu Başkanı Abdulvehhab Abdurrezzak, Sisi'nin ülkenin ulusal güvenliğinin yanı sıra sınırların korunması ve Filistin halkıyla dayanışma için aldığı tüm kararları desteklediklerini açıklamıştı.