ABD Başkanı Biden'dan İsrail ve Filistin'e mesaj: Bu savaşın sona erme zamanı geldi

ABD Başkanı Biden, Almanya ziyareti için gittiği başkent Berlin'de uçaktan inişinde, basın mensuplarına Hamas lideri Sinvar'ın öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak tebrik ettiğini ve artık ileriye bakma zamanının geldiğini kaydetti.

"Bu savaşın sona erme ve esirleri evine getirme zamanı geldi. Bu, yapmaya hazır olduğumuz şey." diyen Biden, Gazze'de ateşkesin sağlanması için adım atılması gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın birkaç gün sonra İsrail'e giderek son durumu muhataplarıyla ele alacağını açıklayan Biden, ateşkes konusunda somut bir sürece girmek istedikleri mesajını verdi.