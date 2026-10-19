ABD Başkanı Donald Trump: Fransa göçmenler tarafından ele geçirildi
ABD Başkanı Donald Trump, hayat pahalılığına karşı protestoların şiddetlendiği Fransa'ya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Göçmenlerin ülkeyi "ele geçirdiğini" öne süren Trump, Fransa'nın sınırlarını derhal kapatması gerektiğini savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, protestoların şiddetlendiği Fransa'nın göçmenler tarafından "ele geçirildiğini" öne sürdü.
Trump, Fransa'da hayat pahalılığına karşı başlayan protestolara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
ABD Başkanı, göçmenlerin ülkeyi "ele geçirdiğini" ve Fransa'nın sınırlarını derhal kapatması gerektiğini savundu.
Fransa'da liseliler, çiftçiler ve iklim aktivistleri başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinin destek verdiği sarı yelekliler hareketi, yüzlerce farklı noktada hayat pahalılığına karşı eylem yapıyor.
Gösterilerde, Paris başta olmak üzere pek çok kentte polis ve göstericiler arasında gerilim artmış ve şiddet olayları yaşanmıştı.
Aralarında lüks markaların şubelerinin de bulunduğu birçok dükkanın yağmalandığı gösterilerde, Limoges kentindeki tarihi belediye binası ateşe verilmişti.