Fransa'da protestolar dinmiyor: Macron istifayı reddetti, yeni talimat verdi
Fransa'da haftalardır devam eden protestoların ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in istifasını kabul etmedi. Güvenlik ve istihbarat alanındaki eksikliklerin giderilmesini isteyen Macron, gösterilere müdahalede yeni yöntemlerin uygulanması talimatını verdi. Ülke genelindeki olaylarda gözaltına alınanların sayısı 2 bin 400'ü aştı.
Fransa'da hayat pahalılığı, eğitim sistemindeki sorunlar ve ekonomik baskılar nedeniyle başlayan protestolar devam ederken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan dikkat çeken bir karar geldi.
Macron, ülke genelinde şiddetli çatışmalara sahne olan gösterilerin ardından İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in sunduğu istifayı reddetti.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un protestolar sırasında yaşanan güvenlik ve istihbarat eksikliklerine tepki gösterdiği belirtildi.
Macron'dan yeni güvenlik önlemleri talimatı
Cumhurbaşkanı Macron, İçişleri Bakanı Nunez'den protestolar sırasında şiddet olaylarının önlenememesine yol açan planlama ve istihbarat eksikliklerinin açıklığa kavuşturulmasını istedi.
Bu süreçte şeffaflığın sağlanması için gerekli adımların atılması gerektiğini vurgulayan Macron, güvenlik güçlerinin krizle mücadelede kullanacağı yeni operasyonel yöntemlerin geliştirilmesi talimatını verdi.