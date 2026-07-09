ABD Başkanı Trump: İran beni ortadan kaldırmak istiyor, anlaşmak istemiyorum
ABD ve İran arasında önceki gün gerçekleşen saldırılar sonrası Donald Trump’tan sert açıklamalar geldi. İran ile mutabakata ilişkin “Benim için bitti” diyen Trump, İran’ın kendisini ortadan kaldırmak istediğini öne de sürdü. Trump, "Zaten onlarla uğraşmak istemiyorum ama onlar aşağılık mahluklar. Onlar hasta insanlar" dedi.
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@dunya.com
ABD Başkanı Donald Trump, dün sabah Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamalarla gündemi sarstı. İran ile mutabakata değinen Trump, “(İran’la mutabakat) Benim için bitti. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum” diye konuştu. Trump, “Bence bu iş bitti. Zaten onlarla uğraşmak istemiyorum ama onlar aşağılık mahluklar. Aşağılık mahluk nedir bilirsin? Onlar aşağılık mahluklar. Onlar hasta insanlar. Hasta insanlar tarafından yönetiliyorlar ve acımasız, şiddet yanlısı insanlar. Ve eğer nükleer bir silahları olsaydı, bunu kullanırlardı. Bana kalırsa, bu iş bitti” ifadelerini kullandı. ABD’li müzakerecilerle konuşacağını belirten Trump, “Bana kalırsa, onlarla uğraşmak sadece zaman kaybı, onlar yalancılar. Bir anlaşma yaparız ve eğer onunla bir anlaşma yaparsam, bir anlaşmamız olur” şeklinde konuştu. İran’ın “kendisini ortadan kaldırmak” istediğini iddia eden Trump, “Ben onların her listesindeyim. Bu sabah bazı şeyler gördüm. Tek tek bütün listelerindeyim. Şimdiye kadar sanırım biraz şanslıydım ama bu çok uzun sürmeyebilir. Çünkü büyük insanlar için işler bazen böyle yürür” dedi.
“Binlerce askerimizi öldürdüler”
İran’ı çok sert şekilde vurduklarını belirten Trump, “Yaklaşık 20 kat daha sert diyebilirim. Onlara söyledim, ‘Siz her vurduğunuzda biz de vuracağız.’ Tabii onlar kirli oyuncular, bu yüzden muhtemelen benim de dahil olduğum herkesi hedef alıyorlar” ifadelerini kullandı. Trump, İran’dan hoşlanmadığına ve nükleer silahlar elde etmelerine izin vermeyeceklerine dikkati çekerek, “Buna izin vermeyeceğiz, çünkü onlar çılgın ve nükleer silaha sahip olamazlar. Etrafı dolaşıp insan öldürüyorlar. Binlerce ve binlerce askerimizi öldürdüler” dedi. ABD’nin İranlı general Kasım Süleymani’ye düzenlediği suikasta atıf yapan Trump, Süleymani’nin hayatta olması durumunda İran’ın “çok daha güçlü olacağını” söyledi. Trump, “(Süleymani) Çünkü kötü bir adamdı ama aynı zamanda şeytani bir dahiydi. Yol kenarına yerleştirilen bombaların babasıydı” yorumu yaptı. Trump, “Açıkçası onlarla çok zaman kaybettiğimizi düşünüyorum. Bence işimize bakmalıyız. Düşünebiliyor musunuz, dün gemilere, aslında füzeler ateşlemeye başladılar. Suudi Arabistan’a, Kuveyt’e ve birkaç başka yere. Ne yaptıklarını bildiklerini de sanmıyorum. Ne yaptıklarını bildiklerini hiç sanmıyorum” diye konuştu.
“İspanya ile ticari ilişkiler kesilmeli”
ABD Başkanı Donald Trump ayrıca, NATO konusunda “berbat bir ortak” şeklinde nitelendirdiği İspanya’yla ticari ilişkilerin kesilmesi çağrısında yaptı. NATO konusunda, Grönland ve İran nedeniyle memnuniyetsizliğini dile getiren Trump, NATO’nun kendilerine yardım etme konusunda “isteksiz” olduğunu ileri sürdü. Trump, “Yardıma ihtiyacımız yoktu, onları test etmek istemiştim, (yanımızda durup durmayacaklarını) görmek istemiştim” ifadelerini kullandı. Grönland’ı “büyük bir sorun” şeklinde niteleyen Trump, “Diğer sorun ise (Grönland) onları istediğimizde öyle çok da istemedik. ‘Bize katılabilirsiniz’ dediğimizde onlar ‘hayır’ dedi. Yanımızda olabilecekken orada değillerdi, biz ise onların yanındaydık. Son dönemde bu ülkeleri Rusya’dan korumak için 1 trilyon dolardan fazla para harcadık” dedi.
“Büyük ihtimalle İran'ı çok sert şekilde vuracağız"
Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile NATO Zirvesi sonrası basına değerlendirmelerde bulundu. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri hedef almasının ardından ABD'nin bu ülkedeki hedeflere saldırı düzenlediğini anlatan Trump, "Dün gece onları çok sert vurduk. Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız" ifadelerini kullandı. Trump, Hark Adası'nı alabileceklerini dile getirerek, orduya "petrol boru hatlarını vurmama" emrini verdiğini belirtti. İran'da Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenini vurmadığını ve İranlıların bunun için kendilerinden zaman istediklerini anlatan Trump, "Hiçbir şey yapmadık, onlar için güvenliydi" dedi. İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırabilecekleri ya da yeniden uygulayabilecekleri mesajını veren Trump, "Bu abluka, sadece İran'a yönelik olacaktır" ifadesini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Zelenskiy ile görüştüğünü belirten Trump, her iki liderin de savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varmak istediklerini söyledi. Trump, Zelenskiy ile gerçekleştireceği görüşme kapsamında Patriot hava savunma sistemlerinin gündeme geleceğini belirterek, "Ukrayna'ya Patriot üretme hakkı verecek ve bunu nasıl yapacaklarını göstereceğiz. Patriot üretmeniz için size lisans vereceğiz" diye konuştu. "Ukrayna'ya gidecek misiniz?" şeklindeki soru üzerine Trump, "Savaşın bitmesini tercih ederim. Gizli Servis, bu fikri çok sevmez" yanıtını verdi.
“Erdoğan’ı seviyorum”
Trump, İran’la ilişkilerde arabulucu ülkelerin akılcı davrandığına işaret ederek, “Erdoğan’ı seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seviyorum” dedi. Netanyahu’nun Türkiye’yi karalamak için sarf ettiği sözlere de değinen Trump, “Dün Türkiye hakkında kötü şeyler söyledi. Erdoğan’la konuştum, İsrail’i Bibi’yi çok sevmiyor” dedi. Trump, Türkiye’nin çok güçlü bir orduya sahip olduğunu ve F35 savaş uçaklarını almak istediğini ifade etti.
AB’den Grönland mesajı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Trump’ın “Grönland’ı ABD kontrol etmeli” görüşünü yeniden gündeme getirmesinin ardından Grönland ve Danimarka ile dayanışma mesajını yineleyerek toprak bütünlüğü, ulusal egemenlik ve sınırların dokunulmazlığının uluslararası hukukun temel ilkeleri olduğunu bildirdi.
Netanyahu boş durmuyor!
Trump’ın Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılabileceği açıklamasından endişelenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının verilmesinin “Orta Doğu’daki güç dengesini bozacağını” ileri sürdü. ABD merkezli CNN televizyonuna konuşan Netanyahu, zirve öncesi Türkiye’nin F-35 programına yeniden dahil edilmesini önlemek amacıyla birkaç kez görüşme gerçekleştirdiğini itiraf etti. Netanyahu, Fox News ve CNN’in ardından Newsmax’e yaptığı açıklamada da Türkiye’nin F-35 programına dönüşünün yanlış bir karar olacağı iddiasına Amerikan kamuoyunu ikna etmeye çalıştı. Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Ankara temaslarının ardından Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının olası tedarikini görüşmek için İsrail’e yapacağı ziyareti iptal ettiği bildirildi.