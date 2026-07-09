ABD Başkanı Trump: İran beni ortadan kaldırmak istiyor, anlaşmak istemiyorum

İpek YEZDANİ

ipek.yezdani@dunya.com

ABD Başkanı Donald Trump, dün sabah An­kara’daki Cumhur­başkanlığı Külliyesi’nde dü­zenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde yaptığı açıklama­larla gündemi sarstı. İran ile mutabakata değinen Trump, “(İran’la mutabakat) Benim için bitti. Artık onlarla anlaş­mak istemiyorum” diye konuş­tu. Trump, “Bence bu iş bitti. Zaten onlarla uğraşmak iste­miyorum ama onlar aşağılık mahluklar. Aşağılık mahluk nedir bilirsin? Onlar aşağı­lık mahluklar. Onlar hasta in­sanlar. Hasta insanlar tarafın­dan yönetiliyorlar ve acıma­sız, şiddet yanlısı insanlar. Ve eğer nükleer bir silahları ol­saydı, bunu kullanırlardı. Ba­na kalırsa, bu iş bitti” ifadele­rini kullandı. ABD’li müzake­recilerle konuşacağını belirten Trump, “Bana kalırsa, onlarla uğraşmak sadece zaman kay­bı, onlar yalancılar. Bir anlaş­ma yaparız ve eğer onunla bir anlaşma yaparsam, bir anlaş­mamız olur” şeklinde konuştu. İran’ın “kendisini ortadan kal­dırmak” istediğini iddia eden Trump, “Ben onların her liste­sindeyim. Bu sabah bazı şeyler gördüm. Tek tek bütün listele­rindeyim. Şimdiye kadar sanı­rım biraz şanslıydım ama bu çok uzun sürmeyebilir. Çünkü büyük insanlar için işler bazen böyle yürür” dedi.

“Binlerce askerimizi öldürdüler”

İran’ı çok sert şekilde vur­duklarını belirten Trump, “Yaklaşık 20 kat daha sert di­yebilirim. Onlara söyledim, ‘Siz her vurduğunuzda biz de vuracağız.’ Tabii onlar kir­li oyuncular, bu yüzden muh­temelen benim de dahil oldu­ğum herkesi hedef alıyorlar” ifadelerini kullandı. Trump, İran’dan hoşlanmadığına ve nükleer silahlar elde etme­lerine izin vermeyecekleri­ne dikkati çekerek, “Buna izin vermeyeceğiz, çünkü onlar çılgın ve nükleer silaha sahip olamazlar. Etrafı dolaşıp in­san öldürüyorlar. Binlerce ve binlerce askerimizi öldürdü­ler” dedi. ABD’nin İranlı ge­neral Kasım Süleymani’ye dü­zenlediği suikasta atıf yapan Trump, Süleymani’nin hayat­ta olması durumunda İran’ın “çok daha güçlü olacağını” söyledi. Trump, “(Süleymani) Çünkü kötü bir adamdı ama aynı zamanda şeytani bir da­hiydi. Yol kenarına yerleştiri­len bombaların babasıydı” yo­rumu yaptı. Trump, “Açıkçası onlarla çok zaman kaybetti­ğimizi düşünüyorum. Bence işimize bakmalıyız. Düşüne­biliyor musunuz, dün gemile­re, aslında füzeler ateşlemeye başladılar. Suudi Arabistan’a, Kuveyt’e ve birkaç başka yere. Ne yaptıklarını bildiklerini de sanmıyorum. Ne yaptıklarını bildiklerini hiç sanmıyorum” diye konuştu.

“İspanya ile ticari ilişkiler kesilmeli”

ABD Başkanı Donald Trump ayrıca, NATO konusunda “ber­bat bir ortak” şeklinde nitelen­dirdiği İspanya’yla ticari ilişki­lerin kesilmesi çağrısında yap­tı. NATO konusunda, Grönland ve İran nedeniyle memnuni­yetsizliğini dile getiren Trump, NATO’nun kendilerine yardım etme konusunda “isteksiz” ol­duğunu ileri sürdü. Trump, “Yardıma ihtiyacımız yoktu, onları test etmek istemiştim, (yanımızda durup durmaya­caklarını) görmek istemiştim” ifadelerini kullandı. Grönland’ı “büyük bir sorun” şeklinde ni­teleyen Trump, “Diğer sorun ise (Grönland) onları istediğimiz­de öyle çok da istemedik. ‘Bize katılabilirsiniz’ dediğimizde onlar ‘hayır’ dedi. Yanımızda olabilecekken orada değillerdi, biz ise onların yanındaydık. Son dönemde bu ülkeleri Rusya’dan korumak için 1 trilyon dolardan fazla para harcadık” dedi.

“Büyük ihtimalle İran'ı çok sert şekilde vuracağız"

Trump, Ukrayna Devlet Baş­kanı Volodimir Zelenskiy ile NATO Zirvesi sonrası basına değerlendirmelerde bulundu. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri hedef almasının ardından ABD'nin bu ülkedeki hedeflere saldırı düzenlediği­ni anlatan Trump, "Dün gece onları çok sert vurduk. Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız" ifade­lerini kullandı. Trump, Hark Adası'nı alabileceklerini dile getirerek, orduya "petrol bo­ru hatlarını vurmama" emri­ni verdiğini belirtti. İran'da Ali Hamaney için düzenlenen ce­naze törenini vurmadığını ve İranlıların bunun için kendile­rinden zaman istediklerini an­latan Trump, "Hiçbir şey yap­madık, onlar için güvenliydi" dedi. İran'a yönelik deniz ablu­kasını kaldırabilecekleri ya da yeniden uygulayabilecekleri mesajını veren Trump, "Bu ab­luka, sadece İran'a yönelik ola­caktır" ifadesini kullandı. Rus­ya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Zelenskiy ile görüştü­ğünü belirten Trump, her iki li­derin de savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varmak istedik­lerini söyledi. Trump, Zelens­kiy ile gerçekleştireceği görüş­me kapsamında Patriot hava savunma sistemlerinin günde­me geleceğini belirterek, "Uk­rayna'ya Patriot üretme hak­kı verecek ve bunu nasıl yapa­caklarını göstereceğiz. Patriot üretmeniz için size lisans ve­receğiz" diye konuştu. "Ukray­na'ya gidecek misiniz?" şeklin­deki soru üzerine Trump, "Sa­vaşın bitmesini tercih ederim. Gizli Servis, bu fikri çok sev­mez" yanıtını verdi.

“Erdoğan’ı seviyorum”

Trump, İran’la ilişkilerde arabulucu ülkelerin akılcı davrandığına işaret ederek, “Erdoğan’ı seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seviyorum” dedi. Netanyahu’nun Türkiye’yi karalamak için sarf ettiği sözlere de değinen Trump, “Dün Türkiye hakkında kötü şeyler söyledi. Erdoğan’la konuştum, İsrail’i Bibi’yi çok sevmiyor” dedi. Trump, Türkiye’nin çok güçlü bir orduya sahip olduğunu ve F35 savaş uçaklarını almak istediğini ifade etti.

AB’den Grönland mesajı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Trump’ın “Grönland’ı ABD kontrol etmeli” görüşünü yeniden gündeme getirmesinin ardından Grönland ve Danimarka ile dayanışma mesajını yineleyerek toprak bütünlüğü, ulusal egemenlik ve sınırların dokunulmazlığının uluslararası hukukun temel ilkeleri olduğunu bildirdi.

Netanyahu boş durmuyor!

Trump’ın Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılabileceği açıklamasından endişelenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının verilmesinin “Orta Doğu’daki güç dengesini bozacağını” ileri sürdü. ABD merkezli CNN televizyonuna konuşan Netanyahu, zirve öncesi Türkiye’nin F-35 programına yeniden dahil edilmesini önlemek amacıyla birkaç kez görüşme gerçekleştirdiğini itiraf etti. Netanyahu, Fox News ve CNN’in ardından Newsmax’e yaptığı açıklamada da Türkiye’nin F-35 programına dönüşünün yanlış bir karar olacağı iddiasına Amerikan kamuoyunu ikna etmeye çalıştı. Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Ankara temaslarının ardından Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının olası tedarikini görüşmek için İsrail’e yapacağı ziyareti iptal ettiği bildirildi.