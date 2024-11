ABD başkanlık yarışında kim önde? Kim hangi eyaletleri aldı? (2024 ABD seçimleri)

ABD'de merakla beklenen seçim yarışı başladı. Milyonlarca Amerikalı gibi dünya da Beyaz Saray'a çıkacak yeni ismi merak ediyor. Yarış ABD başkanı Joe Biden'ın yardımcısı Demokrat aday Kamala Harris ve eski başkan Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasında sürüyor.

"ABD seçimlerini kim kazandı" sorusunun cevabı henüz oyların tamamı sayılmadığı için belli değil. Öte yandan 2024 ABD seçimlerinde kim önde, ABD'de kim hangi eyaletleri aldı merak ediliyor.

ABD başkanlık yarışında kim önde?

İlk sonuçlara göre Trump, seçimi az bir farkla önde götürüyor. Trump yüzde 51,2 Harris yüzde 47,4 ile yarışa devam ediyor.

ABD'de kim hangi eyaletleri?

Trump açılan sandık sayısına göre şu ana kadar 25 eyaleti almış görünüyor. Kazandığı eyaletler ise şöyle:

West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama, Arkansas, Louisiana, North Dakota, Wyoming, Nebraska, South Dakota, Ohio, Teksas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, North Carolina,Georgia

Demokratların adayı Harris ise şu ana kadar 17 eyaleti almış görünüyor. Harris'in kazandığı eyaletler ise şöyle:

Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colarado, California, Oregon, Washington, New Mexico, Virginia, Havai, New Hampshire eyaletleri ve Washington D.C. bölgesi